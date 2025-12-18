千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

12月14日（日）の同番組では、芸人仲間が放った一言にきしたかの・高野が涙目になって反論する場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、芸人でさえおもしろくできないデリケートな話“柔らかい部分”を、きしたかの・高野正成が「イジっていい話」なのか、「イジってはいけない“柔らかい話”」なのかを判定する企画「高野正成の触ってはいけない柔らかい話」第2弾が放送された。

企画には、お見送り芸人しんいち、きしたかの・岸大将、ちゃんぴおんず、パンプキンポテトフライ・谷拓哉が参加し、今まで言えなかった“触れていいかわからない”話を披露した。

しんいちの「ティモンディ・高岸の本性…」と題したエピソードを皮切りに、“ゴムパッチン”で知られる大ベテラン漫才師の「流血事件」に触れた岸や、老若男女から愛されるタイムマシーン3号について「もう6年ボケてない」と私見をぶちまけた谷など、次々と暴露していくメンバー。

“柔らかい話”の連発で感情を爆発させた高野だったが、しんいちは「高野はこうやって怒っても、家に帰ったらキレイな奥さんがいるからいいよな」と茶々を入れる。

©AbemaTV,Inc.

すると瞬間的に「キレイじゃねぇよ、俺の奥さんは」と返した高野に、しんいちは「ほんまにまるゆか（※高野の妻）のこと大好きで、褒めたのに…」と苦笑。

高野は「そんな奴いねぇよ、俺しか」と静かなトーンで漏らすと、徐々に感情が昂っていき「嫌われ者同士で結婚したんだ、俺たちは！」「誰からも愛されねぇ2人で結婚したんだ！」と絶叫する。

見かねた芸人たちが「違うよ」「みんな2人とも大好き」と必死にフォローしたものの、涙目になりながら「余りもので結婚したんだよ！」と叫んだ高野にスタジオは笑いと悲哀に包まれていた。