1人暮らしの娘に「NHK契約の書類」が！ 大学生でも“受信料の支払い”は必要ですか？ 実家で払っているなら、無視して大丈夫でしょうか？

NHK受信料の学生免除とは？

1人暮らしの学生や、未成年であり保護者と生計を一にしている場合でも、NHKを受信できる設備を設置している人は、NHKの受信契約が必要です。

ただし、1人暮らしをしている学生の場合はNHK受信料の学生免除を受けられることがあります。NHK受信料の学生免除は、親元から離れて暮らしている学生のNHK受信料が全額免除となる制度です。学生免除を受けるには、以下のいずれかに該当していることが条件です。



・保険証に「家族（被扶養者）」の記載がある人

・前年の年間収入が130万円以下の人

・奨学金を受給している人

・20歳以上で国民年金保険料の学生納付特例対象の人

・国民健康保険の修学特例対象の人

・授業料を免除されている人

・親元などが市町民税非課税または公的扶助受給世帯の人



学生を対象としている制度ですので、未成年で1人暮らしをしていても就職しているなど学生ではない場合は適用されません。



学生免除を受ける場合でも一度契約が必要

NHK受信料の学生免除を受ける場合、適用されると受信料の払い込みが免除となりますが、契約そのものをしなくて良いわけではありません。学生免除を受けるには、手続きが必要です。

学生免除を申請したい人は、まずNHK受信の新規契約を行いましょう。新規契約の手続きが完了したら、学生免除の手続きに進みます。申請時には学生証や健康保険証など証明書類が必要ですので、手元に準備しておくとスムーズです。



受信料が半額になる家族割引もある

保護者から離れて暮らす学生のうち、学生免除に該当しなかった場合でも、NHKの受信料が半額になる家族割引を受けられる可能性があります。家族割引を受ける場合も、学生免除と同様に、まずはNHKの契約が必要です。

既にNHKを契約していても、条件に該当する場合はNHK受信料が免除または割引になる場合があります。保護者と生計を一にしているが、1人暮らしをしておりNHK受信料を払っている場合は、一度確認してみてください。



正しく手続きをしてお得にNHKを契約しよう

学生で親元を離れて生活をしている場合、NHKの受信料が免除されたり半額になったりする可能性があります。

免除や割引を受けるには、NHKの受信契約をした後で手続きが必要です。無料の対象者だからといって、契約しなかったり、契約のお願いを無視したりしてはいけないので注意しましょう。

自由になるお金があまりない学生の時期に、NHK受信料がお得になるのはうれしいですよね。正しい手続きをおこなってお得にNHKを楽しみましょう！



出典

日本放送協会 NHK受信料の窓口 学生を対象とした免除制度

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー