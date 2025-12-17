「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１７日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「売り予想数上昇」１位となっている。



キオクシアは３日ぶり大幅反発。一時５６７円高の９２５５円まで上昇する場面があった。米国株市場でＡＩ・半導体関連に逆風が意識されるなか、ＡＩデータセンター向けメモリーで高水準の需要を捉えている同社も、その連想からポジション調整の売りを浴びていたが、目先はリバウンドに転じている。ただ、米国では現地時間１７日にマイクロン・テクノロジー＜MU＞の決算発表を控えており、この結果次第で同社株にも影響が及ぶ可能性があるだけに、上値では戻り売りを優先する動きも観測される。



出所：MINKABU PRESS