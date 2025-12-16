Snapdragon 8 Elite Gen 5搭載の最新ゲーミングスマホ「REDMAGIC 11 Pro」が日本で発売に！型番「NX809J」が技適通過
総務省が「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」のデータベースを更新し、新たにNubia Technologyが展開するゲーミングブランド「REDMAGICにおける最新ハイエンドスマートフォン（スマホ）「REDMAGIC 11 Pro（型番：NX809J）」の電波法に基づく工事設計認証（いわゆる「技適」）を相互承認（MRA）によって2025年11月10日（月）付けでPhoenix Testlabを通じて取得しています。
工事設計認証では認証番号は「204-B01112」で、携帯電話ネットワークにおける5G NR方式のn1およびn3、n8、n26、n28、n41、n77、n78、4G LTE方式のBand 1および3、8、18、19、26、28、34、39、40、41、42、3G W-CDMA方式のBand IおよびVI、VIII、XIX、無線LAN（Wi-Fi）における2.4および5、6GHz、Bluetoothにおける2.4GHzで通過しており、日本ではこれらの通信が利用可能となる見込みです。
なお、日本ではこれまで通りにオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）として販売されると見られます。また海外で販売されているモデルは内蔵メモリー（RAM）や内蔵ストレージ、本体カラーの違いによって複数あり、価格は欧州では12GB RAM＋256GBストレージモデルのCryoが699ユーロ（約127,000円）、16GB RAM＋512GBストレージモデルのNightfreezeおよびSubzeroが799ユーロ（約145,000円）24GB RAM＋1TBストレージモデルのNightfreezeおよびSubzeroが999ユーロ（約182,000円）となっています。
REDMAGIC 11 ProはZTE傘下のNubia Technologyが展開するゲーミングブランドであるREDMAGICにおける最新ゲーミングスマホで、最新の3nmプロセス（第2世代）で製造されたハイエンド向けQualcomm製SoCのSnapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platformに加え、Qualcommと共同開発したAIを搭載したREDMAGIC初のゲームなど用の専用チップ「RedCore R3」に続くRedCore R4を搭載してより高性能となっているほか、RAMにLPDDR5T、ストレージにUFS 4.1 Proを採用し、REDMAGICの独自技術を組み合わせることによって読取速度や書込速度が高速化され、シームレスなマルチタスクと読み込み時間の短縮が実現されています。
また引き続いてアンダーディスプレイカメラ（UDC）のフロントカメラとフラットリアカメラによる画面占有率95.3％のフルフラットデザインを採用しており、画面は切り欠きのないアスペクト比9：20の縦長な約6.85インチFHD+（1216×2688ドット）LTPO AMOLED（有機EL）ディスプレイ（約430ppi）で、最大144Hzリフレッシュレートや最大3000Hzタッチサンプリングレート（マルチタッチ時には最大360Hz）、最大輝度1800nits、色域DCI-P3 100％、色精査△E＜1などに対応しています。
カメラは以下の構成に。主な仕様は7500mAhバッテリーや急速充電（最大80W）、急速ワイヤレス充電（最大80W）、USB Type-C端子（USB 3.2 Gen 2、OTG、Display Port）、3.5mmイヤホンマイク端子、顔認証、画面内指紋認証（超音波式）、加速度センサー、ジャイロセンサー、近接センサー、環境光センサー、電子コンパス、赤外線センサー、Wi-Fi 7、luetooth 5.4、NFC Type A／B、位置情報取得（デュアルバンドA-GNSSなど）、Android 16、nanoSIMカード（4FF）スロット×2など。サイズは約163.82×76.54×8.9mm、質量は約230g。
＜フロントカメラ＞
・約1600万画素CMOS（1／2.77型、OmniVision製「OV16A」、1.0μm）＋広角レンズ（F2.0、5P）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1／1.55型、OmniVision製「OV50E40」、1.0μm、4in1、PDAF）＋広角レンズ（F1.88、7P、OIS）
・約5000万画素CMOS（1／2.88型、OmniVision製「OV50D40」、0.612μm、4in1）＋超広角レンズ（F2.2、6P）
・約200万画素CMOS＋マクロレンズ（F2.4）
記事執筆：memn0ck
