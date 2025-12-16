○経済統計・イベントなど

００：００　米・企業在庫
０８：５０　日・機械受注
０８：５０　日・貿易統計（通関ベース）
１０：２０　日・１年物国庫短期証券の入札
１６：００　英・消費者物価指数
１６：００　英・小売物価指数
１６：１５　日・訪日外国人客数
１８：００　独・ＩＦＯ企業景況感指数
１９：００　ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※米・小売売上高
※日・臨時国会会期末
※米・２０年債入札

○決算発表・新規上場など

※東証プライム上場：ＳＢＩ新生銀行<8303>

出所：MINKABU PRESS