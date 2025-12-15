この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元教員でYouTuberの秋山ひろ氏が、自身のYouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」で「【老後の格差はここで決まる】やってる人だけが“安心の老後”を手に入れる「5つのステップ」とは」と題した動画を公開。老後の準備に不安を感じている人に向けて、具体的な5つのステップを紹介した。



動画の冒頭で秋山氏は、老後の準備について「完璧な準備というのは難しいというか、ほぼ不可能」だと指摘。

しかし、不安を感じて準備をしようと動画を見ている時点で「他の人より一歩も二歩もリードしているのは間違いない」と述べ、完璧を目指さずに一歩ずつ進むことの重要性を説いた。



氏が老後準備の最初のステップとして挙げたのが、「生活費を把握する」ことだ。

これは「全員がやらなければならないこと」であり、結論として「生活費が分かれば、収入をその範囲内に収めればOK」というシンプルな目標が見えるからだと説明した。



生活費の把握と聞くと家計簿を思い浮かべる人も多いが、氏は「細かな分類は必要ない」とアドバイス。食費や光熱費といった項目分けよりも、まずは「一体、月にいくらで暮らすことができるのか」という総額を把握することが肝心だと語った。具体的な方法としては、手書きの家計簿と、クレジットカードと連携させた家計簿アプリの2つを推奨している。



特に手書きの家計簿については、「手書きで書くことで結構痛みを感じる」と述べ、レシートを見ながら金額を書き出す作業が、自身のお金の使い方を振り返る良い機会になるとそのメリットを強調した。

一方で、デジタルで管理したい人には、「マネーフォワードME」のようなアプリを使い、カードのデータを自動で読み込ませる方法も有効だとした。



もし現時点での生活費が全く分からない場合は、総務省が発表した2024年の家計調査データを参考にすることも一つの手だと秋山氏は提案。

データによると、65歳以上の夫婦のみ（無職）の世帯では、1ヶ月の生活費が約28万6,877円となっており、これを一つの目安にできると解説した。



老後への漠然とした不安を解消するには、まず自身の生活コストを知ることから。完璧を目指す必要はないので、できる範囲で家計の現状把握を試みてはいかがだろうか。