WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á
¡¡Âîµå¤ÎWTT¥Ä¥¢¡¼¾å°ÌÁª¼ê¤¬½¸¤¦WTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¤Ë»²Àï¤·¤¿½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÎÄ¹ºêÈþÍ®¡ÊÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüÃæÍ§¹¥¤Î1Ëç¤òÅº¤¨¤Æ¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤ó¤Àº£Âç²ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¾ìÌÌ¤òÅº¤¨¤¿¡£Ä¹ºê¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¦Â¹±Ïèµ¤È»î¹ç¸å¤Ë¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹1Ëç¤Ë²Ã¤¨¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤ÆËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¥·¡¼¥ó¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯15°Ì¤ÎÄ¹ºê¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÆ±1°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë0-4¤Ç´°ÇÔ¡£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤äÆüËÜ¤«¤éÂô»³¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç»ä¤Î2025Ç¯¤ÎWTT¤Î»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÉÂµ¤¤ä²ø²æ¤â¤Ê¤¯¶î¤±È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿1Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÂô»³¤Î±þ±ç¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÊÂ¤Ù¤¿Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢»î¹ç½ªÎ»Ä¾¸å¡¢2¿Í¤¬°§»¢¤ò¤·¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿Í§¹¥¤Î1Ëç¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¹±Ïèµ¤È¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ö»þ¤Î¥È¥¹¤¬¿âÄ¾Êý¸þ¤ËÂÐ¤·¤Æ30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ë°ãÈ¿¤Ç¡¢Â¹±Ïèµ¤¬TTR¡Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¦¥Æ¥Ë¥¹¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤òÍ×µá¤¹¤ëÄÁ¾ìÌÌ¤â¡£»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤³¤Î¾ìÌÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥µ¡¼¥ÖÎý½¬¡Ä¡×¤ÈÎÞ¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¤Î²¦ÒØù¨¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬À©ÇÆ¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï¡¢Æ±5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬À©¤·¡¢Ç¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
