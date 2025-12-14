俳優の寺田心（17）が、14日に放送されたTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。意外な初恋の相手を告白した。

子役としても活躍した寺田の芸能人生を振り返る企画。そこで「6歳の時に運命の出会い」と紹介された。

初恋だと説明すると、明石家さんまもマツコ・デラックスも驚き。その相手がお笑い女性トリオ「森三中」の黒沢かずこだと紹介されると、マツコは大笑いで「え〜」と絶叫した。

さんまは「オチに使うなんて失礼やろ」とツッコんだが、寺田は本気だったと説明。共演した際に「本当に凄く優しくしていただいて。素敵な方だな」と感じたという。

マツコが「まだ独身だよ」とつぶやくと、寺田は「はあ…」と返答に困ったが、「温かみのある方で。家庭的というか、優しさ、包容力のある方と一緒にいたいなって小さいながらに思っていました」と恋心を抱いた当時を振り返った。

そんな黒沢との出会いで女性に対する思いが芽生えたという寺田。さんまは「黒沢はこれ永久保存版にしよんな。泣いているぞ」と話し、寺田がその共演以来、黒沢とは会っていないと説明すると、マツコは思わず「カメラ目線で言ってあげて。僕の初恋は〜と」と促した。

実際に寺田がカメラに向かって告白すると、マツコは「黒沢ちゃんはビックリしていると思う」と話し、さんまも「絶対泣いている」と想像していた。