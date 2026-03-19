【モデルプレス＝2026/03/19】俳優の寺田心が、町田啓太主演の日本テレビ系連続ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（4月11日よる9時からスタート）に出演することが決定した。【写真】子役出身17歳俳優、“激変ぶり”話題のランウェイショット◆寺田心、ドラマで大学生ボランティア役寺田は、町田演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』の大学生ボランティアスタッフ・皆藤壮哉（かいどうそうや）役に決定。出演に際し