俳優・寺田心が、自身の中学生時代の姿を振り返り「どうした？」と驚いた。【映像】7〜17歳までの変化寺田は3月3日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。自身の幼少期から現在までの変遷を振り返った。同番組に初登場したのは10年前の7歳。“相棒”のぬいぐるみコロちゃんを伴いあどけない姿を見せる当時の寺田に、黒柳が「ぬいぐるみなんか持っちゃって」と目を細めると寺田も「（身長）106cmとかそのくらい。う