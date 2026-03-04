3月3日、俳優の寺田心が、トークバラエティ番組『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演した。番組内で筋トレエピソードを語った寺田の “がっしりボディ” が注目を集めている。寺田が同番組に初めて出演したのは2015年。当時7歳だった寺田の出演映像が流れたが、今回は成長した姿を見せた。「MCの黒柳徹子さんから聞かれて、寺田さんは身長178センチになったことを告白。スタジオで公開された写真では、たくましい二の腕が写っ