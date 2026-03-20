3月19日、春ドラマ『タツキ先生は甘すぎる』（日本テレビ系）のキャストに、俳優の寺田心が出演することが発表された。新ビジュアルが公開され、彼の近影が話題となっている。「同ドラマは、俳優の町田啓太さんが演じる“激甘”なフリースクール教室長が、不登校の子どもたちにアートや遊びを通して寄り添うヒューマンドラマとなっています。今回寺田さんは、舞台となるフリースクール『ユカナイ』の大学生ボランティアの皆藤壮