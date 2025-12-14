image: Amazon.co.jp

今回は、世界有数のPC周辺機器メーカー「Logicool（ロジクール）」から、キーの打撃感に定評がある人気モデルのワイヤレスキーボードをご紹介。

クリエーター向けに作られたコンパクトサイズのキーボード「MX KEYS mini KX700GRd」はテンキーを取り払い、従来モデルの約70％のサイズを実現しています。

そして小型化に成功したうえ、機能やデザインは従来モデルと同じ。さらにスマートで便利なアイテムへと進化しているんです。

ロジクール MX KEYS mini KX700GRd ミニマリスト ワイヤレス イルミネイテッド キーボード グラファイト 充電式 Bluetooth Logi Bolt Unifying非対応 USB-C-A 日本語配列 windows mac 16,700円 Amazonで購入する PR PR 21,851円 楽天で購入する PR PR

これ一つで最大3台のデバイスを同時接続可能

「MX KEYS mini KX700GRd」のキーボードを使えば、MacBookやWindowsなどのPCを同時に接続できるので、マルチタスクにもかなりおすすめ◎

しかもEasy-Switch搭載なので、ボタン操作だけで簡単にPCを切り替えて使うことができます。

ロジクール独自のFLOW機能にも対応しているので、テキストや画像、ファイルなどを3台までのパソコン・OS間でデータ移動できるんです。

ミニサイズながら快適な操作性

ミニだからとみくびってはいけませんよ。従来モデルと機能性は同じですし、キーボード上部のミュートキーや絵文字キーなどのファンクションキーも充実。仕事の効率を大幅にアップしてくれるアイテムです。

また、球状にくぼんだパーフェクト・ストロークキーを採用しているのも高ポイント！ 指の腹のカーブにフィットするようキートップが丸くへこんでいるので、キーのどこを打ってもストロークを滑らかで正確に行うことができます。

自動的に明度を調整するバックライトキー

手を近づけると、周囲の明るさに合わせてバックライトが点灯するスマートイルミネーションを搭載。変化する照明条件に合わせて自動的にバックライトキーの明度を調整してくれるんです。

不要な時やユーザーがデスクを離れた時は自動でオフになり、バッテリーの節約にもなりますよ。

ロジクールのコンパクトでスタイリッシュな高性能キーボード「MX KEYS mini KX700GRd」は持ち運びも簡単なので出張や旅行でも大活躍。迷っているなら今が買いです。

