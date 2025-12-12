女優でタレントの井上和香が、12月11日までに自身のInstagramを更新。「20年以上ぶり」に実家の小料理屋で働いたことを報告し、ファンから驚きの声があがっている。

2002年10月に月刊誌『BOMB』でグラビアデビューした井上は、“癒し系” として活躍した、言わばレジェンドグラドル。女優としても活躍し、私生活では2012年に映画監督の飯塚健氏と結婚し、2015年に長女、2024年に長男を出産している。

井上は《先日私たち家族にとってとても大切な方のお祝いが両親がやってたお店で今は姉がやっている笹よしでありました。 そして私もお店の手伝いに行ってきました お店で働くなんて何年ぶりだろう！！芸能界に入る前にランチの時に働いてたので20年以上ぶり》などとつづり、すべての片付けが終わってから食べたという「香箱ガニ」を手にするエプロン姿の自身のショットを添えた。

芸能記者が言う。

「井上さんの母親は元女優の嵯峨京子さんという方です。35歳で引退し、井上さんの父親とともに都内で割烹料理店『笹よし』を経営し、名物女将として親しまれたようですが、2014年に73歳で亡くなっています。いまは井上さんのお姉さんが継がれたようで、小料理屋さんになっているようです」

投稿では《これからもたまーに働かせてもらおうかな。その日は主人が子供たちのお世話を1人でやってくれたのでそれも感謝です。ありがとう》ともつづり、《姉のご飯は本当に美味しい 皆さんもぜひ行ってみてくださいね！もしかしたら私もいるかも》と締めていた。

コメント欄には、

《お父さんの料理も美味しかったけど、お姉さんの料理はどれ食べても美味しかったです。和香ちゃんいるかもなら久々に行きたいなぁ 和香ちゃん可愛い》

《お店に行った時 和香さんが居たら 超ラッキー！！》

といった驚きや称賛の声が寄せられている。

「ご実家の『笹よし』さんは、2018年に舞台化されています。お芝居は小料理屋さんのお話なのですが、『笹よし』で公演され、物語に登場する店主と女将さんは井上さんのご両親がモデルとなっていますから、知る人ぞ知るお店ですね」（前出の芸能記者）

井上が実家の「笹よし」で働く次のタイミングを、ファンは心待ちにしているようだ。