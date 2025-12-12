父親が経営する会社を「いずれは跡を継いでほしい」と期待されていた芸人の中山功太さん。裕福な家庭に生まれ、大豪邸で育った中山さんですが、本人の将来は親の思いとは次第にズレていき── 。

【写真】「まさか…」20代で父の会社が倒産、一家離散となった当時の中山さん（7枚目/全15枚）

突然、実家が「27LDKKK」に増築された

自営業の家に生まれ、裕福な子ども時代を過ごした

── 中山さんが子どものころは、お父さんが会社を経営されていたそうですね。当時はどのような暮らしだったのでしょうか。

中山さん：うちの実家は、祖父の代からソファーベッドの製造・販売を営んでいて、父は2代目として会社を引き継いでいました。当時、バブルの影響もあってか、事業は順調だったようでした。僕が5歳になったときには、父が大阪に200坪の土地を買い、3階建て＋屋根裏部屋のある大きな家を建てていました。

当時は、祖父母と両親、僕と兄の6人暮らし。お金に困らない暮らしをしていたとは思いますが、そのころの僕にはそれを意識するきっかけはなく、「うちって裕福だな」と自覚したのは中学生になってからでした。

── 中学時代に、金銭感覚を意識させる出来事があったということですか？

中山さん：僕が中学3年生のとき、祖父と父が自宅を「27LDKKK」に増築したんです。当時、実家の裏側にあった土地が売地に出されることになったのですが、祖父が「そこもわが家の所有地にする」と言って突然、購入。隣の土地と繋げる形で自宅をリノベーションし、27個の部屋と3つのキッチン、4つのトイレがある家になりました。

増築する前の家でも、十分な広さがあったにもかかわらず、さらに家を広げる決断をした父たちの言動が、わが家の財政状況を意識するきっかけになりました。

── 6人家族で27部屋もあると、使わない部屋も多かったのではないでしょうか。

中山さん：「絵だけ飾ってある部屋」とか、兄が趣味で集めていた「フィギュアを飾るための部屋」なんてのもありました（笑）。キッチンやトイレを増やしたのも、必要を感じたからではなくて、「とりあえず増やした」という感じ。僕も7畳の部屋を1つ使っていただけだったので、使っていない部屋のほうが多かったように感じています。

当時、父は仕事で忙しく、家事や子育ては母が中心。とにかく母は「掃除が大変」といつも話していました。僕は芸人になってからも、しばらくは実家で暮らしていたのですが、会社は少しずつ経営が悪化し、僕が20代のころには倒産してしまいました。会社が倒産すると同時に家を手放すことになるのですが、最後のほうは母も「いつも使っている場所」だけを掃除するようになり、それ以外の場所は埃が溜まった状態になっていました。経営が傾いてから母もパートにも出ていたので、まあそこまで手は回らないですよね。

── 倒産されてから家が急に狭くなって大変だったのでは？

中山さん：そうでもないですね。僕はもともと狭い空間が好きで、27室あったうちのひとつの部屋の片隅に小さい部屋を作って過ごしていました。そこの空間が居心地がよかったのをいまでも思い出します。

── 家を手放した後は、どのような暮らしを送っていたのですか？

中山さん：そうですね。会社が倒産して、ある日突然、「出て行く準備をしろ」と父に言われ、家族それぞれが住む家を探してバラバラに暮らすことになりました。両親はもともとあまり仲がよくなかったので、このタイミングで別居することになり、祖父母との同居も解消。僕は、当時つき合っていた彼女と一緒に、2LDKの部屋を借りて同棲することにしました。慣れ親しんだ実家がなくなることはショックでしたが、前向きに各々の人生を歩み出したような印象でした。

「家業を継いでほしい」父からの要求を頑なに拒み

小学2年生のころから「芸人になりたい」と考えるように

── 中山さんは、小学生のころから「芸人になりたい」と考えていたそうですね。

中山さん：小学2年生のとき、テレビで「よしもと新喜劇」を見て以来、お笑いの世界の虜に。同時に「自分も芸人として舞台に立ちたい」と思うようになり、自分のネタを考えたり、ギャグ漫画を描いたりするようになりました。

「これ」と決めたら譲らない僕の性格について、父は「経営に向いている」とよく話してくれていて、当時から父には「いつか会社を継いでほしい」と言われていました。でも、僕は夢を諦めることはできず、「将来やりたいことがあるから」と話を逸らしていたんです。

結果的には、僕は芸人への道を歩み、兄が会社の経営に携わるように。父の会社は倒産しましたが、その後、兄が新たに会社を起こし、今では、ソファーベッドの販売以外にも、さまざまな事業を展開しているようです。

── 芸人への憧れについては、いつごろ両親に伝えたのですか？

中山さん：親に話したのは、中学3年生の三者面談のタイミングでした。面談には、母が同席してくれましたが、「芸人になりたいから、芸能学科がある高校に行きたい」と伝えたところ、母がボロボロと涙を流して泣き出してしまい…。僕が家業を継ぐと期待していたのか、芸人という進路に不安を感じたのかわかりませんが、ショックを受けている様子だけは伝わってきました。

さらに、担任の先生も「芸人になるなんて、現実的じゃない」と反対意見で。「まずは普通科の高校に進学して、そこでじっくり今後の進路を考えたらどうか」と説得されてしまいました。父からも反対されるかと身構えていましたが、「好きにしろ」と意外な反応。僕の性格を理解しているからか、強い反対は受けませんでした。

── その後は普通科の高校へ進学したのでしょうか。

中山さん：はい。ただ、普通科の高校に通っても僕の意思は揺れず、「高校卒業後は吉本の養成所に入る」と進路についても具体性を増していきました。また、当時通っていた高校には、僕と同じような夢を持っている人が数人いて。そのなかで、いちばん真剣にお笑いに向き合っていた同級生と、コンビを組んで学園祭でコントを披露したこともありました。誰かの真似をすることなく、独自のネタを見出そうとする彼との出会いは、僕にとって刺激にもなりましたし、ネタづくりへの難しさやおもしろさを感じさせてくれるものでした。

その彼も「吉本の養成所に入りたい」と言っていたので、「それなら一緒にコンビを組もう！」と口説き落とし、高校卒業後、コンビとして養成所に通うことになったんです。

芸人としての道を歩み始めるまで、逆風も少なくありませんでしたが、結果的に、自分の夢への熱量を実感することができましたし、相方との出会いにもつながりました。その後、しばらくして相方はお笑いの世界から退き、コンビを解消することに。僕は再び苦境に立つことになるのですが、踏ん張り続けたからこそ、現在のような「自分らしい芸人活動」ができていると感じています。諦めずに歩み続けてよかったと思っています。

…

高校の同級生とコンビを組み、吉本の養成所に入所した中山さん。その後、コンビ解消や持病の悪化でつらい時期を送りましたが、2009年にはR-1グランプリで優勝し、一躍注目を集めました。しかし、優勝経験をうまく仕事に繋げることができず、仕事は激減し借金を抱えるほどに。借金の返済に追われながらも、ひたむきに芸人活動を継続した中山さん。味わった苦楽のすべてを今に活かしています。

取材・文／佐藤有香 写真提供／中山功太