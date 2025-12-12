¹â²Á¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¹¥¤àÃæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÀÇ½¤¬¤É¤¦¤«¤Ï¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¡ª¡×¡£°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ïº£¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¡¢ÆÃ¤Ë¹â²Á¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ÎÇ¯´ÖÇä¾å¹â¤¬36²¯¸µ¡ÊÌó792²¯±ß¡Ë¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤¬¸¡º÷¤Î¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î´Ö¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ö21À¤µª·ÐºÑÊóÆ»¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¼ã¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¼Ô¤Ï¤½¤³¤Ç¡¢Äê²Á¤¬289¸µ¤«¤é729¸µ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ä259¸µ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¡¢289¸µ¤Î¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¹â²Á¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¶¥¤¦¤è¤¦¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ø¼°´ú´ÏÅ¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏËÉÙ¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤âÂ¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£²Á³Ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢°Â¤¤¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ç¤â179¸µ¡ÊÌó4000±ß¡Ë¡¢¹â¤¤¤â¤Î¤Ê¤é600¸µ¡ÊÌó1Ëü3000±ß¡Ë°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ»Ô¤Î¾¦¶È»Ô³¹ÃÏ¡¦¼î¹¾Ï©¤ä¿·³¹¸ý¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¿ô¸µ¤«¤é¿ô½½¸µ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢100¸µ°Ê¾å¡ÊÌó2200±ß¡Ë¤Î¾¦ÉÊ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬50¸µ¡ÊÌó1100±ß¡Ë°Ê²¼¤Ç¡¢¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï23¡¥7¸µ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ÎÈÎÇä·ï¿ô¤¬10Ëü·ï°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥À¥á¥¤¥É¤ä¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢²Á³Ê¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÉÕ¤¥«¡¼¥É¥±¡¼¥¹¤â¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£Ç¯10·îËö¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¶¦Í¥¢¥×¥ê¡ÖÙµ²»¡ÊÃæ¹ñÈÇTikTok¡Ë¡×¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÎÇä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ35¡óÁý¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Çä¾å¹â¤¬1²¯¸µ¡ÊÌó22²¯±ß¡Ë¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÉÊÌÜ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÎÁý²ÃÉý¤¬200¡ó°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥Á¥§¡¼¥ó¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤âÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç2ÇÜ°Ê¾å¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æîµþ¤Î¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦¾®µû»á¤Ï¡¢¡Ö¹âÉÊ¼Á¤Ç¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤¬°ìÉô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉô¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Êª¤äÊÑ²½¤òÄÌ¤¸¤¿´î¤Ó¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥ê¥å¡¼¤òÈ÷¤¨¤ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¡ØÆÃÊÌ´¶¡Ù¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÌó868²¯4000Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï1198²¯6000Ëü¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Î´Ö¤ÎÊ£¹çÇ¯´ÖÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï4¡¥8¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë