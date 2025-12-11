この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメYouTuberの山崎NANA氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【吉野家】新登場のとんこつ牛肉玉ラーメン鍋膳が最高に美味しすぎた！おかわり無料のご飯と濃厚豚骨ラーメンで自由にガッツリ食べ放題した満腹爆食女【大食い】」と題した動画を公開。吉野家の新商品「牛肉玉ラーメン鍋膳」を実食レビューし、その圧倒的なボリュームと多彩な食べ方の魅力を伝えた。



動画で紹介された「牛肉玉ラーメン鍋膳」は、アツアツの鍋で提供される、具だくさんの一品。牛肉、ネギ、白菜、メンマなどがたっぷり入った鍋に加え、ご飯、ラーメン、生卵、お新香、そして味変用の「にんにくマシマシだれ」がセットになっている。山崎氏は、まずスープを一口飲み、「とろみのある濃厚とんこつスープ」とその本格的な味わいに期待を高めた。



この商品の最大の魅力は、食べ方のバリエーションの豊富さだ。氏はまず、濃厚なスープが絡んだ牛肉をご飯に乗せて味わい、「ご飯との相性抜群」と絶賛。続いて、セットのラーメンを鍋に投入し、スープが染み込んだ「煮込み麺」を楽しむ。さらに、付属の生卵を溶き、牛肉や麺をすき焼き風にくぐらせる食べ方も披露。「素のままでも十二分に美味しい濃厚豚骨×玉子はまさに鬼に金棒！天下無双！」と、その組み合わせを高く評価した。



味変の楽しみはこれだけにとどまらない。吉野家おなじみの「にんにくマシマシだれ」を加えることで、まろやかな豚骨スープに強烈なパンチが加わる。氏は「強力すぎる諸刃の剣」と表現しつつも、この刺激が濃厚なスープや卵と混ざり合うことで絶妙な味わいになると解説した。



山崎氏は、食べ方や味変のバリエーションが豊富で、味もボリュームも「文句なしの最強鍋膳」と総括。これだけの満足感を得られながら、価格が987円（税込）というコストパフォーマンスの高さを強調し、「今年の吉野家最おいちーねで賞暫定1位」と締めくくった。