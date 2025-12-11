最大震度6強の揺れを観測した青森県八戸市の中心部で、ビルの鉄塔の一部に損傷が見つかりました。市は、倒壊の恐れがあるため周辺の住民に避難指示を出しています。中継です。

倒壊の危険性がある鉄塔のすぐ横には、市民の生活の大動脈となっている国道45号が通っていますが、現在、通行止めとなっていて、影響が広がっています。

損傷が見つかったのは「NTT青森八戸ビル」の屋上にある鉄塔の一部分で、4本の鉄塔のうち1本に損傷があったということです。鉄塔自体はおよそ70メートルで、ビルもあわせると100メートルにもなるということです。

市は倒壊する恐れがあるとして、付近の48世帯に避難指示を出していて、NTT東日本によりますと、11日正午時点で8世帯11人が避難しています。

また、NTT東日本が先ほど避難所を訪れ、住民に直接説明しました。

NTT東日本担当者

「おおむね1か月ぐらい、修復までかかるのではないか」

NTT東日本はその理由について、「足場を組むだけでも3週間から1か月かかる見通し」としていて、住民からは生活への影響が長期化することに対し、不安の声が聞こえてきました。