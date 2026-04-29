４月２９日からゴールデンウイークが始まります。有休などを使うことによって最大１２連休の大型連休です。みなさんはどんな予定を過ごしますか？調査会社によると、全国の１５～７９歳の男女への調査で、ゴールデンウイークの過ごし方で多かったのが「予定なし」が４１.２％。物価高に加え、“様子見”層が拡大したとみられています。そのほか「自宅で過ごす」が３５.１％。のんびり家などで過ごす