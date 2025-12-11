くら寿司が大幅続落、２６年１０月期最終益予想は１７％減の見通し くら寿司が大幅続落、２６年１０月期最終益予想は１７％減の見通し

くら寿司<2695.T>が大幅続落している。１０日の取引終了後、２５年１０月期の連結決算の発表にあわせて、２６年１０月期の通期業績予想を発表した。経常利益予想は５２億円（前期比１５．８％減）、最終利益予想を３０億円（同１６．８％減）としており、大幅減益の見通しを嫌気した売りが出ている。コメ価格の上昇などが利益を圧迫する要因となる見込み。売上高予想は２５７０億円（同４．９％増）、期末一括配当予想は３０円（前期は２０円）とする。



２５年１０月期は売上高が２４５１億９００万円（前の期比４．３％増）、経常利益が６１億７９００万円（同０．７％減）、最終利益が３６億６００万円（同１１．８％増）だった。北米の黒字化やアジアでの増益を達成したものの、日本が減益となった。



出所：MINKABU PRESS