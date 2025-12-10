ｊｉｇ．ｊｐが急反発、新規事業としてＡＲグラス市場に参入

ｊｉｇ．ｊｐ<5244.T>が急反発している。９日の取引終了後に、新規事業としてＡＲグラス市場に参入すると発表したことが好感されている。



日本国内では本格的なＡＲグラスの競争環境がまだ形成されておらず、早期市場参入者が独自のポジションを確立できる余地があると判断し、参入を決定した。光をレンズ内部で導光させて視界内に画像やテキストを投影する仕組みであるウェイブガイド光学技術を有するＣｅｌｌｉｄ（東京都港区）と、世界的な眼鏡の産地として知られる福井県鯖江市で高いデザイン力と製造実績を有するボストンクラブとの協業体制を構築することで、「普段掛ける眼鏡の延長で使用できる日本発ＡＲグラス」を提供するという。なお、２６年３月期業績への影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS