電波がなくても繋がれる。

昨年、iPhoneとApple Watchの新機能として衛星経由の「緊急SOS」が登場。万が一のことがあったときに、スリープボタンの5連打で119や110に発信でき、相手に自分の位置情報を伝えることができるようになりました。

（この機能、知っておきましょう。大事です）

自分を守るための“iPhone護身術”。サイドボタン｢5連打｣で警察へ発信

そして本日12月9日より、衛星通信がもっと身近に使えるようになりましたよ。

例えば、アウトドアやハイキングなどで携帯電話やWi-Fiの電波が届かない場所にいても、ひとこと「無事についたよ」と友人や家族に送りたい。そんなときに衛星を経由してiMessageやSMSでメッセージを送れます。

この衛星経由のメッセージ機能が使えるのは、iOS 18以降を搭載したiPhone 14以降の全モデル、WatchOS 26以降を搭載したApple Watch Ultra 3。実際のシチュエーションで使うのが楽しみになる新機能ですね。

まず、圏外の状況から衛星に繋げる方法は以下の2つ。

・iPhoneのロック画面に自動的に表示される衛星通信のプロンプトをタップする ・iMessageアプリを開くと表示される「衛星経由のメッセージを送信」をタップする

他にもコントロールセンターや設定アプリの「接続アシスタント」からも手動で接続が可能です。

今回のメッセージ機能の場合、いずれかを進めると衛星通信のライブアクティビティがダイナミックアイランドとして画面上部に表示されます。

これにより、ダイナミックアイランドで衛星通信の接続状況を確認しながら、メッセージアプリの操作が可能。接続の強さを示すドットインジケーターや、衛星から離れてしまった場合には矢印で衛星の方向を示してくれますよ。

iMessageやSMSで送受信できるのは、テキスト、絵文字、Tapback（いいねやハートなどの絵文字）の3つ。メッセージがギュッと圧縮され、衛星を介して相手に届けられるって、想像しただけでも面白い。

ただし、衛星を使ってのメッセージのやりとりとなると、いつものようにモバイル通信データを使うようにはいきません。周囲の環境やネットワークの状態、メッセージの長さや言語など、さまざまな要因によって接続時間が左右されることを知っておきましょう。場所も、山や丘、高いビルなどは通信を遮る可能性があるので、空がひらけたところが好ましいです。

衛星経由のメッセージ機能は、すでにアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で導入されていて、このたび日本が4カ国目。手元のiPhoneから衛星に繋がるってなんとも不思議な感覚です。

