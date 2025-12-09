第1回【佐々木朗希はWBCに出場できるのか 「ドジャースが参戦を許すか」よりも元プロ投手が懸念する「WBCだからこそのリスク」とは】からの続き──。「ドジャースの佐々木朗希（24）は今も制球力に問題を抱えており、それは解消されていない」と指摘するのは、野球解説者の前田幸長氏だ。（全2回の第2回）

前田幸長氏はロッテ、中日、巨人の3球団で投手として活躍。先発、中継ぎ、クローザーの全てを経験した。佐々木にとってロッテの先輩投手にあたる。

ドジャースに入団してから佐々木は先発投手としては苦しみ、ポストシーズンで抑えに回って活躍した。前田氏も先発と抑えの経験を豊富に持っており、冷静な視点で後輩の投球を見つめ続けてきた。

さらに前田氏は2008年には渡米してレンジャーズとマイナー契約を結んだ。3Aオクラホマで36試合に登板したため、アメリカの野球事情にも詳しい。

今季の佐々木は先発投手としてはファンに“失格”の烙印を押されたこともあったが、ポストシーズンでリリーフ陣の一角として活躍して名誉挽回を果たした。

前田氏は「確かにマイナーリーグでリハビリ登板をすると、佐々木投手の投球内容に変化が生じたのは事実です」と言う。

「メジャーで先発投手として投げていた時は、下手をすると1巡目のバッターにも打たれたり、四死球を与えたりする試合もありました。ところがマイナーのマウンドでは1巡目ならそれなりの投球内容を見せられるようになってきたのです。その好投がポストシーズンでの活躍を生んだ可能性もあります。ただ野球で怖いのは『たまたまうまくいった』ということも珍しくないことです」

信頼できない投球内容

佐々木のWBC出場をドジャースは認めるのか認めないのか──アメリカメディアでも報道は錯綜している。

もし佐々木の出場が認められた場合、ポストシーズンのように抑えで活躍してほしいと期待する野球ファンは少なくないだろう。

だが、前田氏は「今の実力を考えれば、そもそも佐々木投手は“間違いなく代表に選ばれる”というレベルには達していません」と言う。

「ポストシーズンも短期決戦ですが、最低でも1敗はできます。一方、WBCの決勝トーナメントは文字通り負けられない戦いです。抑えで7回や8回に登板した佐々木投手が4点を取られたら、同点に追いつくだけでも相当に厳しいでしょう。確かに佐々木投手がドジャースの優勝に貢献したのは事実ですが、WBCに抑えとして投入するのは、やはりリスクが大きいのではないでしょうか。厳しい言い方ですが、先発としてだけでなく、抑えとしても全幅の信頼を置けるだけの投球内容ではなかったと思います」

なぜ佐々木は信頼を回復できていないのか、前田氏は「佐々木投手の抱えている本質的な欠点は改善されていないからです」と言う。

“たまたまうまくいった”可能性

「佐々木投手の抱えている本質的な欠点とは何か、それは球種が少ないことと制球難です。確かに真っ直ぐとスプリットはメジャーの打者にも通用します。ところがカーブとスライダーは駄目です。日本のプロ野球では通用していましたが、メジャーの打者は打ち返してしまうのです。さらに好投したポストシーズンでさえも制球力が格段に向上したようには見えませんでした。あの活躍は“たまたまうまくいった”可能性は否定できず、四死球を連発して自滅したとしても不思議はなかったと思います」（同・前田氏）

ここで前田氏は「もし佐々木投手が代表に選ばれたのなら、むしろ先発で起用すべきだと思います」と提案する。

佐々木が先発──今季序盤に見せた投球内容を思い出し、「先発こそ絶対に駄目だ」と反論する野球ファンもおられるだろう。

先発の佐々木は制球難に苦しみ、押し出しの四球で1点を献上して降板という情けない姿がファンの脳裏に刻み込まれた。絶対に負けられないWBCの試合で佐々木を先発に使うのは論外ではないのか……。

ブルペンデー覚悟の先発

「いわゆる“3本柱”として先発投手陣の中核を担ってもらおうとは、もちろん私も考えていません。メジャーには『オープナー』という投手起用法があります。1回と2回を抑えたら降板という使い方です。佐々木投手がWBCに出場できるのなら、期待できるのは『長めのオープナー』でしょう。3回降板も想定に入れる。4回まで持ち堪えてくれれば大健闘という作戦です。WBCの日程は厳しく、先発投手も4枚目、5枚目のカードが必要です。そして佐々木投手が先発する試合は中継ぎ陣をフル動員する『ブルペンデー』で勝利を目指すわけです」（同・前田氏）

