ÆÈºÛ¹ñ²È¤«¤éÆÍÁ³Ž¤¿¯¹¶¤µ¤ì¤Æ¤âÂç¾¡Íø¡ÄŽ¢½é¤Î½÷À¼óÁêŽ£¤¬43Ç¯Á°¤ËÂÎ¸½¤·¤¿"¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤Î3¤Ä¤ÎÁÇ¼Á
¢£¼Ò²ñÉÔ°Â¤Î¤Ê¤«À¯¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡ÖÅ´¤Î½÷¡×
1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÈË±É¤¬¤¦¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¿¼¹ï¤Ê·ÐºÑ´íµ¡¤È¼Ò²ñÉÔ°Â¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»º¶È³×Ì¿¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤Î¹©¾ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡ÊIMF¡Ë¤Ë»Ù±ç¤ò¶Ä¤°¤Þ¤Ç¤ËºâÀ¯¤¬°²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÏ«Æ¯ÅÞÀ¯¸¢¤Ï¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤ËÄÂ¶â¤ÎÍÞÀ©À¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤¤¡¢1978Ç¯¤«¤é1979Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¶õÁ°¤Îµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤¬Á´¹ñ¤Çµ¯¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¸øÌ³°÷¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ç³¹Ãæ¤Ë¥´¥ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Îµ²±¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îº®Íð¤ÎÅß¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë¡ÖÉÔËþ¤ÎÅß¡ÊWinter of Discontent¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îº®Íð¤Î¤Ê¤«¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼º¤Ã¤¿Ï«Æ¯ÅÞ¤Ï¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ò²óÉü¤Ç¤¤º¡¢1979Ç¯5·î¤ÎÁíÁªµó¤ÇÇÔËÌ¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÀ¯¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÝ¼éÅÞÅÞ¼ó¤Î¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¤Þ¤º¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÂà¼£¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤¬¡Ä¡Ä
Èà½÷¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÅ´¤Î½÷¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤Ç²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤Þ¤º¡¢10¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¾®ÇäÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤òÍÞÀ©¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
•¸ø¶¦»ö¶È¤Îºï¸º¤ÈÀ¯ÉÜºÄÌ³¤Î½Ì¾®
•Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤Ø¤Îµ¬À©¶¯²½
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¯ºö¤ÏÃ»´üÅª¤Ë¤ÏÄË¤ß¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¨¸úÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ý¤Þ¤é¤º¡¢·ÐºÑ¤ÏÄäÂÚ¤·¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Ï¤à¤·¤í°²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£È¯Â3Ç¯¸å¤âÉ¾²Á¤Ï¹â¤Þ¤é¤º
¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÀ¯¸¢Æâ¤Ç¤â¸ÉÎ©µ¤Ì£¤Ç¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÎÂ¦¶á¤Ç¤¢¤ëºâÌ³Áê¤ä»º¶ÈÁê¤ò½ü¤±¤Ð¡¢³ÕÎ½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÈà½÷¤ÎÊý¿Ë¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÃËÀÃæ¿´¤ÎÀ¯¼£Ê¸²½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢½÷À¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤Þ¤À¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍ«³°´µ¤Î¤Ê¤«¡¢À¯¸¢È¯Â¤«¤é3Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿1982Ç¯½éÆ¬¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼À¯¸¢¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬À¯³¦¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤òÌä¤ï¤º¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¼º¶ÈÎ¨¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤·¡¢¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡Ö²þ³×¤ÎÄË¤ß¡×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶¯¤¹¤®¤ë²þ³×¤È¡¢À®²Ì¤Î¸«¤¨¤Ë¤¯¤µ¡½¡½¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢Åö½é¤Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼À¯¸¢¤ò¤¤ï¤á¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆÍÇ¡ËÖÈ¯¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉÊ¶Áè
1982Ç¯4·î¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ½´ü¤»¤Ì¹ñ²ÈÅª´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£ÆîÂçÀ¾ÍÎ¤ËÉâ¤«¤Ö¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¥é¥ó¥É½ôÅç¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó·³¤¬¿¯¹¶¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢À¯¸¢¤ÎÌ¿±¿¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë°ìÂç¶ÉÌÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©¡¼¥¯¥é¥ó¥É½ôÅç¤Ï¡¢1833Ç¯°ÊÍè¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÅý¼£²¼¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»þÂå¤ÏÃ¦¿¢Ì±ÃÏ²½¤ÎÄ¬Î®¡£À¯ÉÜÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¤Î¶¦Æ±Åý¼£¤äÊÖ´Ô¤Î²ÄÇ½À¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¤Ï·³»öÆÈºÛÀ¯¸¢¤¬»ÙÇÛ¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î·ÐºÑ´íµ¡¤«¤é¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤ò¤½¤é¤¹¤¿¤á¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ·³»ö¿¯¹¶¤È¤¤¤¦Ë½µó¤Ë½Ð¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¯¹¶¤Î°ìÊó¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼À¯¸¢Æâ¤Ç¤Ï¡¢ËÉ±Ò¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Èá´ÑÅª¤ÊÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤Þ¤À¹ñËÉ·Ð¸³¤ËË³¤·¤¯¡¢À¯¸¢»Ù»ýÎ¨¤âÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢À¯¸¢ÆâÉô¤Î¶õµ¤¤Ï·è¤·¤Æ³Ú´ÑÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÌÂ¤¤¤Ê¤¯È¿ÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤â¤·¿¯Î¬¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤È¤êÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¤³¤ì¤ÏÈà½÷¤Î²óÁÛÏ¿¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·èÃÇ¤ÈÀÕÇ¤¤¬¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ê¬¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÁÇÄ¾¤ËÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯
¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢·³»öÃÎ¼±¤ËË³¤·¤¤¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È½ÃÇ¤ò²¼¤¹Á°¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëÀìÌç²È¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢³¤·³»²ËÅÄ¹¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥ê¡¼¥Á¡£Èà¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö2ÀÉ¤Î¶õÊì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶îÃà´Ï¡¦½äÍÎ´Ï¡¦ÍÈÎ¦´Ï¤«¤é¤Ê¤ë´ÏÂâ¤òÅ¸³«¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¥´Ô¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×
¤³¤ÎÄó°Æ¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤ÇºîÀï´ÏÂâ¡Ê¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¡Ë¤ÎÊÔÀ®¤È½ÐÆ°¤òµö²Ä¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»ñ¼Á¤È¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢È½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¡×¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢Èà½÷¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎËÜ¼Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
•ÀìÌç²È¤Î°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤òÂº½Å¤¹¤ë
• ¥ê¥¹¥¯¤ò¶²¤ì¤º¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¡×¤òÂ¨ÃÇ¤¹¤ë
¡ÖÅ´¤Î½÷¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤æ¤¨¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿Í¤ËÍê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤ÎÀÕÇ¤¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë³Ð¸ç¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·³»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö³°¸òÀï¡×¤Ç¤âÊ³Æ®
1982Ç¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉÀïÁè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬»Ø´ø¤·¤¿¤Î¤Ï·³»öºîÀï¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀï¾ì¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö³°¸òÀï¡×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ù»ý¤ò¤É¤¦¤È¤ê¤Ä¤±¤ë¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç³°¸ò¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢1956Ç¯¤Î¥¹¥¨¥º´íµ¡¤Î¶ì¤¤µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¡¢¥¹¥¨¥º±¿²Ï¤Î¹ñÍ²½¤òÀë¸À¤·¤¿¥¨¥¸¥×¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï·³»ö²ðÆþ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶¯¤¤È¿ÂÐ¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¹ñºÝÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¡¢¶þ¿«Åª¤ÊÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤Î³°¸òÀ¯ºö¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ù»ý¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î²óÁÛÏ¿¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¡¢ÄËÀÚ¤Ê³Ø¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¹ÅÆð¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é¥¢¥á¥ê¥«¤òÌ£Êý¤Ë
1980Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥ì¡¼¥¬¥óÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¬¥óÀ¯¸¢¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤Ê´Ø·¸¡ÊSpecial Relationship¡Ë¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹°ìÊý¤Ç¡¢ÆîÊÆÀ¯ºö¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤â°Ý»ý¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊ£»¨¤Ê¹½¿Þ¤Î¤Ê¤«¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¶¯¹Å¤È½ÀÆð¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀµµÁ¡×¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¤Ïµ£Á³¤È¼çÄ¥¤·¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÂÅ¶¨¤ä¶¨Ä´¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ö¼Â¾å¤Î»Ù»ý¤ò¤È¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸å¤í½â¤òÆÀ¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥é¥ó¥É½ôÅç¤ØËÜ³Ê¾åÎ¦¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó·³¤Î»Îµ¤¤ÏÄã¤¯¡¢¼óÅÔ¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Î¦¾åÀï¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹·³Í¥°Ì¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼³×Ì¿¡×¤Ø
¤½¤·¤Æ1982Ç¯6·î14Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤ËÇò´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¾¡Íø¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï²¼±¡¤Ç¡¢Ã¸¡¹¤È¡¢¤·¤«¤·¸Ø¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤¦Êó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¤ËÇò´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢µÄ¾ì¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤·¤Æ´¿´î¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤ë³ÕÎ½¤¬Èà½÷¤Ë¤³¤¦¹ð¤²¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿°Ê³°¤ÎÃ¯¤â¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤òÀ®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¤³¤ÎÀïÁè¤Î¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡ÖÀï¤¦½÷²¦¡×¤È¾Î¤µ¤ì¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ÈÀ¯¸¢¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò°ìµ¤¤Ë¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢1956Ç¯¤Î¥¹¥¨¥º´íµ¡°ÊÍè¡¢ÃÏ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹ñ°Ò¤òÂç¤¤¯²óÉü¤µ¤»¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡Íø¤ÎÍ¾Àª¤ò¶î¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÏÆ±Ç¯¤ÎÁíÁªµó¤Ç°µ¾¡¡£¤½¤Î¸å¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼³×Ì¿¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ²þ³×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤òºÆ¤ÓÀ¤³¦¤ÎÉ½ÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³Ð¸ç
¥Õ¥©¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉÀïÁè¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÎÎÅÚÁè¤¤¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖµÕ¶¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È¤Ï²¿¤«¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÎò»ËÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤³¤ÎÊ¶Áè¤Ç¼¨¤·¤¿»ÑÀª¤«¤é¡¢¸½Âå¤ÎÁÈ¿¥¤ä´ë¶È·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿´¹½¤¨¤¬Æ³¤½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡¶¯¤¤Àº¿À¤ÈÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡½¡½¶²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Á°¤Ë½Ð¤ëÍ¦µ¤
1982Ç¯¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼À¯¸¢¤Ï¼º¶ÈÎ¨¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¡¢·ÐºÑ¤ÎÄäÂÚ¡¢»Ù»ýÎ¨¤ÎÄãÌÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¶ì¶¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉÀïÁè¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖºîÀï¤ò¸í¤ì¤ÐÀ¯¸¢Êø²õ¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·²¼¤Ç¤ÎÂ¨ÃÇ¤Ï¡¢ÊÂÂçÄñ¤Î³Ð¸ç¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¡¢¿´¤ÎÆâ¤Ç¤Ï¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¿¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà½÷¤Ï¡¢1Æü¤ï¤º¤«4»þ´Ö¤Î¿çÌ²¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¤Î·Ð±Ä¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤ÎÂ¸Â³¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤ÇÆ¨¤²¤º¡¢¤¢¤¨¤ÆÁ°Àþ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤³¤½¡¢¿Í¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Ï«Æ¯´Ä¶¤Î²þÁ±¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Á°¶áÂåÅª¤ÊÏÃ¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¡¢Ç¯´Ö350Æü°Ê¾åÆ¯¤Â³¤±¡¢¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇºÆ·ú¤ò»Ø´ø¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤¬ÅÝ»ºÀ£Á°¤Î´ë¶È¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿Îã¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Í¦µ¤¤¬°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¡½¡½¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤òÃÎ¤ë¼Ô¤³¤½¡¢¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë
¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï·³»ö¤ÎÁÇ¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Èà½÷¤ÏÀìÌç²È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¿®¤¸¡¢¸ý¤ò¶´¤à¤³¤È¤Ê¤¯»²ËÅ¤ÎÄó°Æ¤òÂ¨ºÂ¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤Ë¤ÏºîÀï¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñÆâ¤Î»Îµ¤¤Î°Ý»ý¤Ê¤É¤ËÇÛÎ¸¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·³Éô¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¡¢ÌµÍý¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»ÑÀª¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·³¤Î½¸ÃæÎÏ¤È»Îµ¤¤ò¹â¤á¡¢ºÇÁ±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¤È¤Ï¡¢´ÝÅê¤²¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ò¿®¤¸¡¢ÀÕÇ¤¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¡¢µÕ¶¤Çµ¡Ç½¤¹¤ëÁÈ¿¥¤ò°é¤Æ¤ë¸°¤Ç¤¹¡£
£¸½¼Â¤ò¸«¼º¤ï¤Ê¤¤È½ÃÇÎÏ¡½¡½ÍýÁÛ¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¤Àï¤¤¤¬¤¢¤ë
¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤ÎÃ¥´Ô¤Ë¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢Æ±»þ¤ËÎäÅ°¤Ê¸½¼Â¼çµÁ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤³¤ÎÀïÁè¤Îµ¢¿ö¤ò°®¤ë¤È¸«È´¤¡¢1956Ç¯¤Î¥¹¥¨¥º´íµ¡¤Î¶µ·±¤ò¶»¤Ë¡¢»Ù»ý¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î³°¸òÀï¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¥Ú¥ë¡¼¤¬Äó¼¨¤·¤¿Ä´Ää°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä°ìÄê¤Î½ÀÆðÀ¤ò¸«¤»¤ë»ÑÀª¤ò¤È¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬¤³¤ì¤òµñÈÝ¡Ë¡£¤³¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¤Ê½ÀÆð¤µ¡×¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ö¼Â¾å¤Î»Ù»ý¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ò¹ñºÝÅª¸ÉÎ©¤«¤é¼é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
´ë¶È·Ð±Ä¤Ç¤â¡¢ÍýÁÛ¤È¿®Ç°¤À¤±¤Ç¤Ï»ýÂ³Åª¤ÊÀ®²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸½¼Â¤òÆÉ¤ß¤È¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ËÀÞ¤ì¤ë½ÀÆðÀ¤È¡¢°ú¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°ìÀþ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÈ½ÃÇÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÀï¤¤¤«¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È
¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¼¡¤ÎÅÀ¤«¤é¸½Âå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¶µ²Ê½ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
•ÀìÌç²È¤ËÇ¤¤»¤ëÍ¦µ¤
•ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ç¡¢ºÇÎÉ¤ÎÁªÂò¤òÃµ¤ëÎäÀÅ¤µ
¥Õ¥©¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉÀïÁè¤Ç¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¸«¤»¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÕ¶¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿´¤ÎÁõÈ÷¡×¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÁýÅÄ ¸ºî¡Ë