神戸物産 <3038> [東証Ｐ] が12月8日大引け後(15:30)に業績・配当修正を発表。25年10月期の連結経常利益を従来予想の378億円→480億円(前の期は315億円)に27.0％上方修正し、増益率が19.7％増→52.0％増に拡大し、従来の3期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益も従来予想の168億円→270億円(前年同期は135億円)に60.5％増額し、増益率が24.6％増→99.9％増に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の26円→30円(前の期は23円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

主力事業である業務スーパーの新規出店が順調に進んだことに加え、円安や物価高騰が続きお客様の節約志向が引き続き高まっている環境下において、業務スーパーの価格競争力とプライベートブランド商品の優位性が支持され、既存店出荷実績も堅調に推移したことで売上高が期初計画を上回る見込みとなりました。 また、輸入品や原材料などの調達コスト上昇に対しても、価格転嫁や調達先の最適化、物流の効率化を徹底したことで、利益率が向上いたしました。 経常利益につきましても、工場に係る補助金の交付や、為替変動対策を目的に取り組んでいるデリバティブ取引について、一部契約の終了等による時価評価の戻入れなどにより、前回発表予想を上回る見込みです。この結果、通期の売上高及び各利益が、2024年12月13日に発表した連結業績予想を大きく上回る見込みとなり、上記の通り上方修正いたします。



当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要施策の一つと認識しております。この度、前述のとおり2025年10月期の連結業績予想を上方修正することに伴い、2025年10月期の期末配当予想を1株当たり26円から30円に修正いたしました。（注）上記の予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

