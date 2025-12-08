¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡×ÊüÁ÷¸«Á÷¤ê¡¡¼ÒÆâ¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎàÅÅÆÌá¤ÈàÊüÁ÷»ö¸Îá
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê£·£°¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿»Ë¾åºÇÂç¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡Ë¤Îº£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¥Õ¥¸¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¸¼ÒÆâ¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎàÅÅÆÌá¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£°Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡×¤Ï»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¿¼Ìë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Ì¤ÌÀ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤½¤ÎÇ¯¤Î£±Ç¯´Ö¤Ç¿È¤Î²ó¤ê¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿à¼ä¤·¤¤ÏÃá¤òÅÅÏÃ¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤ò¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ÈÇ§¤á¤ì¤ÐàÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿á¤È¤·¤Æ¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£¿Ê¹Ô¤Ï¥Õ¥¸£Ï£Ç¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¬ÌÚ°¡´õ»Ò¡£
¡¡º£Ç¯ÊüÁ÷¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¸¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸¶°ø¤Ï¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹»á¡Ê£µ£³¡Ë¤Î½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¥Õ¥¸¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï£±£±·î£²£¹ÆüÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ç¡¢¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡×¤ÎÊüÁ÷¸«Á÷¤ê¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤µ¤ó¤Î½ô»ö¾ð¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ê»ëÄ°¼Ô¤Î¡ËÉÔ¹¬¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¸«¤ëÊý¤¬¡Ø¤¨¡©¡¡¤¨¡ª¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤é¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¼Ò°÷¤ÎÏÃ¡£
¡ÖËèÇ¯¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯ÊüÁ÷¤Ç¤Ï½ÉÇñ·ô¤äºÇ¿·²ÈÅÅ¡¢¹âµé¿©ºà¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ê¤É¡£È¬ÌÚ¤µ¤ó¤¬¾¦ÉÊÌ¾¤ä²ñ¼ÒÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤óÂ¦¤¬¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤ËÆñ¿§¤ò¼¨¤·¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤Ï¾¦ÉÊ½¸¤á¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÏÎãÇ¯¡¢¡Ø¡Ê¾¦ÉÊ½¸¤á¤ò¡Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¡Ù¤È¥Û¥á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â¥Õ¥¸¼ÒÆâ¤Ç·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¡ØÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡Ù¤Ç¤Ï»þ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤¬ÅÅÏÃ¸ý¤ÇÉÔµ¬Â§È¯¸À¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯¡¢ÊüÁ÷Á°¤Ëà¼ä¤·¤¤ÏÃá¤òÊç½¸¤·¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤¬Àººº¤¹¤ë¤Î¤Çà¼ä¤·¤¤ÏÃá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»öÁ°¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢À¸ÊüÁ÷¤ÇÅö»ö¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ì¤ÐÊüÁ÷»ö¸Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¼Ò°÷¡Ë
àÅÅÆÌá¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡×¤ÎÊüÁ÷¸«Á÷¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹À¸ÊüÁ÷£Ó£Ð¡×¡Ê£²£µÆü¸áÁ°£°»þ£²£µÊ¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¡ØÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡Ù¡Ø¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¤Ï¤È¤â¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤âÆ±¤¸¡£ÊüÁ÷¸«Á÷¤ê¤ÎÂåÂØÁ¼ÃÖ¤È¤·¤ÆÄ´À°¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ÏÁ°½Ð¤Î¡Ö¥ä¥ó¥¿¥ó¡×Æâ¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î¡ÖÌÀÀÐ²È¥µ¥ó¥¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤Þ¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ÏÈø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£