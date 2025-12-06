¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù½éÆü¶½¼ý4.1²¯±ßÆÍÇË¡¡ÍÎ²è¥¢¥Ë¥á»Ë¾åÎòÂå1°Ì¤ÎÂçµÏ¿¡ª¡Ø¥¢¥ÊÀã£²¡Ù¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡ÙÄ¶¤¨¤Î¹¥È¯¿Ê
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¡Ê12·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Î½éÆü¶½¼ý¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶½¼ý£´²¯1223Ëü±ß¡¢Æ°°÷27Ëü8185¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è»Ë¾åÎòÂåNO.1¡¢¤½¤·¤ÆÍÎ²è¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤â½éÆü¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¡¿áÂØÈÇ¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ö¤¢¤ê¤ã¥Ø¥Ó¤À¡ª¡×ÊÔ
¡¡2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¶½¹Ô¼ýÆþ133.6²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¼Ò²ñ¸½¾ÝÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦£²¡Ù¤Î½éÆü¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿3²¯2600Ëü±ß¡¢Æ±¤¸¤¯2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼£´¡Ù¤Î½éÆü¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿¤Î3²¯2900Ëü±ß¡¢¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥à¡¼¥Ó¡½¡Ù¤Î£³²¯253Ëü±ß¤Î½éÆüµÏ¿¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¡¢¶âÍË½éÆü¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÍÎ²è¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÎòÂåNO.1¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡õ¥Ô¥¯¥µ¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è»Ë¾åÎòÂåNO.1¤ÎÆÃÂç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢°ìÂÀè¤Ë·à¾ì¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤¿Á´ÊÆ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤â¡¢½é½µËö5Æü´Ö¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬Ìó5²¯5600Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó866²¯2480Ëü±ß¡Ê1¥É¥ë155.8±ß·×»»¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÀ¤³¦¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òµÏ¿¡£Á´À¤³¦¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è»Ë¾åÎòÂåNO.1 ¡õ ¼Â¼Ì±Ç²è¤ò´Þ¤à¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¿ô»ú¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦ÎòÂå4°Ì¡Ê¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥Þ¥ó¡§¥Î¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¤Ë¼¡¤°¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊµÏ¿¤â¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¬³Ê³°¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎÎò»Ë¤òÂç¤¤¯ÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡È¤â¤Õ¤â¤Õ¤Ê¤Î¤Ë¿¼¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ÎºÇ¿·ºî¡£Æ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤¹Ì´¤ÎÅÔ»Ô¡È¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡É¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê²°¤Ê¥¦¥µ¥®¤Î·Ù»¡´±¡¦¥¸¥å¥Ç¥£¤ÈÈéÆù²°¤À¤±¤Éº¬¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¥¥Ä¥Í¤Î¥Ë¥Ã¥¯¤¬Æ´¤ì¤ÎÁÜºº´±¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ»ö·ï¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥Ø¥Ó¡¦¥²¥¤¥ê¡¼¤¬¸½¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÂÀ¸¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¯¤Ù¤ÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î³¹¤Ë¤ÛÆýÎà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¡¢¥Ø¥Ó¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤¤¤¦¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ºÇÂç¤ÎÆæ¤òÁ°¤Ë¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤È¥Ë¥Ã¥¯¤Îå«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
