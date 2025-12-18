ウォルト・ディズニー・ジャパンは、大ヒット上映中の映画『ズートピア２』にて、Dream Amiが歌う日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」のミュージックトレーラーを公開！世界で唯一日本だけ制作が許可された、特別なローカライズ楽曲の映像解禁です。 ディズニー映画『ズートピア２』日本版プロモーションソング「Zoo 〜君がいるから〜」ミュージックトレーラー デジタルシングル配信日：2025年12