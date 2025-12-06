Âç¼ê¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¤¬WÇÕ¡È»à¤ÎÁÈ¡É¤òÁªÄê¡ÄÆüËÜÂåÉ½¤Î¥°¥ë¡¼¥×F¤Ï¾å°Ì3ÈÖÌÜ¤ÎÉ¾²ÁÃÍ¤Ë
¡¡2026Ç¯6·î¤ËËÌÃæÊÆ¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡ØFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¡Ù¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬ÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡¢¶¦Æ±³«ºÅ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Î¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOPTA¡Ù¤¬³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØOPTA¡Ù¤ÏÁ´½Ð¾ì¹ñ¤Ë0¡Á100¤Þ¤Ç¤Î¡ØOpta Power Rating¡Ù¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤¿³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¡¿2°Ì¡Ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ê24°Ì¡Ë¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ê35°Ì¡Ë¡¢¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¡Ê66°Ì¡Ë¤¬Â°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×J¤ËÁ´¥°¥ë¡¼¥×ºÇ¹â¤Î¡ÖÊ¿¶ÑÉ¾²Á¡§77.1¡×¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤òÉÕ¤±¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬Íè²Æ¤Î¡È»à¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½¡Ê7°Ì¡Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ê18°Ì¡Ë¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¡Ê40°Ì¡Ë¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕB¤Î¾¡¼Ô¡Ú¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂåÉ½¡Ê28°Ì¡Ë¡¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡Ê31°Ì¡Ë¡¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÂåÉ½¡Ê43°Ì¡Ë¡¿¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢ÂåÉ½¡Ê63°Ì¡Ë¡Û¤¬Æþ¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×F¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊ¿¶ÑÉ¾²Á¡§76.6¡×¤È¾å°Ì3ÈÖÌÜ¤Î¿ôÃÍ¤Ë¡£Á´¥°¥ë¡¼¥×¤ÇºÇ¤â4¥«¹ñ¤¬ÙÉ¹³¤·¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¤òÊ¤¤¹²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤ÏÆüËÜ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¡ÖÍè²Æ¤ÎWÇÕ¤ÇºÇ¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³«ºÅ¹ñ¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½¡Ê27°Ì¡Ë¤¬¥Ý¥Ã¥È1¤Î¥°¥ë¡¼¥×B¡£Æ±ÁÈ¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥ÀÂåÉ½°Ê³°¤Ë¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½¡Ê17°Ì¡Ë¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÂåÉ½¡Ê51°Ì¡Ë¡¢²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕD¤Î¾¡¼Ô¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¡Ê12°Ì¡Ë¡¿¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡Ê32°Ì¡Ë¡¿ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ê69°Ì¡Ë¡¿¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥ÊÂåÉ½¡Ê71°Ì¡Ë¡Û¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
