¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤¬£µÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¡¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£à¹ñ¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹áË½¸À¤Ç¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ¹ÊØÀÚ¼ê¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÍµÈ¤ÏÆÍÁ³¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢²¿¤Ê¤Î¡©¡¡¼ýÆþ°õ»æ¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£½ñÎàÄó½Ð¤ÎºÝ¤Ë¤È¤¤É¤µá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÊÌ¤ÎÁë¸ý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬µö¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ö¤Ï¤¢¡©¡¡¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤è¡ª¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤â¡Ö¸ø¶¦¤ÎÁë¸ý¤Ç¤µ¡¢¡Ø£²£°£°£°±ßÊ¬¡¢¼ýÆþ°õ»æ¡Ä¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È¤µ¡Ø¤³¤³¤ÇÄ¥¤ì¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê»×¤¦¡Ë¡×¤È»¿Æ±¤·¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Þ¤À¤É¤Ã¤«¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¼ýÆþ°õ»æÇã¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡Ä¡£É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤³¤³¤ËÍÑ°Õ¤·¤È¤¤¤¿¤é¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¡£É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¶â¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤Ïµö¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤ËÃÖ¤¤¤È¤±¤è¡ª¡¡¼ýÆþ°õ»æ¤ò¡ª¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤¿¡£
¡¡²æ¤¬°Õ¤òÆÀ¤¿¤ê¤È¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤ÎÍµÈ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼Ð¤áº¸¤Î¾®¤µ¤¤Áë¸ý¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¥Ñ¥Á¥ó¥³²°¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¤µ¤é¤ËÉÔËþÇúÈ¯¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄÄ¾»Ò¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ñ¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡Ä¡©¡×¤È°ÕÃÏ°¤¯¾Ð¤¦¤È¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¹ñ¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡Â¿Ê¬¡¢¤ß¤ó¤Ê»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ï¤è¡¢¼ýÆþ°õ»æÌäÂê¡£¤Æ¤«¡¢¼ýÆþ°õ»æ¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¡ª¡©¡×¤È¿·¤¿¤Êµ¿Ìä¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤â¡Ö¼ýÆþ¤Î°õ»æ¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¡©¡¡ÌõÊ¬¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¤È¥Þ¥Ä¥³¤Î°Õ¸«¤ËÆ±°Õ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÊ¸½ñ¤Ø¤ÎÇ¼ÀÇ¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¥Ï¥¡¡©¡¡Ê¸½ñ¤Ø¤ÎÇ¼ÀÇ¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¥¤¥é¥¤¥é¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ï¡Öà¶á±Ò¤Ê¤ó¤È¤«ËãÏ¤á¤Î»þÂå¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¡©¡¡¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÎä¾Ð¤·¡Ö£Ó£õ£é£ã£á¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤è¡£²¶¤Î£Ó£õ£é£ã£á¤«¤é¡ª¡×¤È°õ»æ¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ëµ¿ÌäÉä¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£