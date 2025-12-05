この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が名言！ 【経営者必見】太っている人を幹部にしない理由とは？幹部の選び方を公開

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【経営者必見】太っている人を幹部にしない理由とは？幹部の選び方を公開」と題した動画を公開。「太っている人は幹部にしない」という方針の真意について、それは見た目ではなく「自己管理能力」を評価する指標であると解説した。



動画の冒頭で長橋氏は、噂について「本気ですね」と認めつつも、「見た目で判断しますって話じゃなくて、体型の裏にある自己管理能力をすごく見ていますよ」と、その真意を説明した。長橋氏は、体型で人を判断するような話はハラスメントに繋がりかねないとしながらも、体調管理や体型維持は「自己管理能力がそもそも体型に現れている」という持論を展開した。



長橋氏は、イーロン・マスク氏やAppleのCEOといった著名な経営者が週に何回もトレーニングを欠かさない例を挙げ、「昔より健康意識が高まっている」と指摘。かつての「太っていてどっしりしている」といった社長像は古く、現代においてスマートな経営者が増えているのは、自己管理の重要性が増しているからだとの見方を示した。



その上で、「自分の身体を管理できない人に、他人・組織を管理できるのか？」と根本的な問いを投げかける。特にマーケティング業のように顧客から預かった予算でプロジェクトを動かす仕事では、細かな管理能力が不可欠であると強調。自分自身の管理すらおざなりになっている人物が、組織や顧客の資産を適切に管理できるとは考えにくいと語った。



最後に長橋氏は、自己管理ができる幹部を置くことで、メンバーにもその意識が浸透し「自己管理が当たり前の組織になっていく」と、その効果を力説。太っていることが問題なのではなく、あくまで「自己管理できていないからダメ」という評価軸であると結論付け、経営における自己管理の重要性を訴えた。