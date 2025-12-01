ジャスティン・ビーバー、東京でポップアップ開催発表 自身が手掛けるブランド『SKYLRK』
米歌手のジャスティン・ビーバーが、自身が手掛けるファッションブランド『SKYLRK』のポップアップを東京で開催することを発表した。日程や会場は明かされておらず、続報が待たれる。
【画像】ジャスティン・ビーバー、東京でポップアップ開催発表 インスタにビジュアル投稿
ビーバーは今夏に同ブランドをスタート。インスタグラムでは『SKYLRK』のロゴがデザインされたサッカーやバスケットボールのユニフォームを着用した写真を公開している。
日本時間11月30日にビーバーが自身のSNSに、同ブランドのロゴやモデルがアイテムを着用したカットと「TOKYO POP-UP」の文字が浮かぶヴィジュアルを公開。Xの「ジャスティン・ビーバー JP公式」アカウントもインスタを引用して告知している。
ビーバーは今年7月に4年ぶりとなるアルバム『SWAGをリリース。収録曲「YUKON」のミュージックビデオには、妻でモデルのヘイリー・ビーバー、当時11ヶ月の息子ジャック＝ブルースが、『SKYLRK』のロゴを彷彿とさせるデザインのヨットで戯れる様子が描かれている。
