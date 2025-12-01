「日本と韓国に引けを取らない」「凄まじい破壊力だ」日本人監督率いる中国が５戦５勝42得点０失点で予選突破に海外衝撃！「５戦42発ってサッカーなのか」【U-17アジア杯予選】
11月30日に行なわれた2026年U-17アジアカップ予選の最終節で、グループAの開催国・中国がバングラデシュと対戦。４連勝同士の大一番を４−０で制し、本大会出場を決めた。
かつて湘南ベルマーレを指揮した浮嶋敏監督が率いるU-16中国代表は、初戦でバーレーンを４−０で下すと、東ティモールに14−０、ブルネイに12−０、スリランカに８−０で大勝した。
勢いそのままに、この一戦でも８分に先制すると、38分、53分、88分と加点し、バングラデシュを圧倒した。
５試合で42得点０失点と凄まじい成績を残した中国に海外のファンからは次のような声が上がった。
「凄まじい破壊力だ」
「すごいな」
「日本と韓国に引けを取らない」
「５戦42発ってサッカーなのか」
「ジョークみたいなスタッツだ」
「ゴールキーパーはこう言っている。『君たちはここ数試合で成長したけど、僕は成長していない』」
「日本人監督のおかげなのか？」
中国の戦いぶりも注目される U-17アジアカップ本大会は、来年５月にサウジアラビアで開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
