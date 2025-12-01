俳優のマコーレー・カルキン（45）が絶縁状態にある父親に対して、厳しい言葉を放った。子役時代にはマネージャーを務めていたこともある父キットとは、長年確執があることで知られているが、孫である自分の子供たちとの関係についても今回明かしている。



【写真】可愛すぎる子役時代のマコーレー＆キーラン・カルキン兄弟

デッドラインにマコーレーはこう話す。「彼には7人の素晴らしい子供がいて、今では5人の素晴らしい孫がいる。でも僕が知る限り、そのうちの誰も彼とは関係を持ちたがっていない。まったくね」「僕の兄弟があの人と関係を持ちたいなら、それは構わない。僕には家に美しい子供たちがいるし、彼の罪が子どもたちに押し付けられることは望んでいない」「彼はおそらく一人で死んでいくことになるだろうけど、僕は当然のこと、と思うだろうね」



婚約者ブレンダ・ソングとの間に4歳と2歳の子がいるマコーレーは、およそ30年間口をきいていない父に「自分の言い分を伝える」つもりは一切ないと続けている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）