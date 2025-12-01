先輩猫さんたちのご飯を羨ましそうに見つめる子猫。微笑ましく見守っていると、なにやら子猫の体が揺れ始めて…？

可愛すぎる子猫あるあるな光景を収めた投稿は、記事執筆時点で8100回再生を突破。「可愛いけど爆笑しちゃったww」「ものすごい近くでごはん見てるw」「子猫は自由だなぁ(笑)」といったコメントが寄せられています。

【動画：先輩猫さんたちのご飯を羨ましそうに見つめる子猫→次の瞬間…】

興味津々な子猫

YouTubeチャンネル『にゃんだら家。』に投稿されたのは、先輩猫さんたちのご飯を羨ましそうに見つめる子猫の姿。登場したのは、キジ白子猫の「つくし」ちゃんです。

ある日、ケージの中でご飯を食べている先輩猫さんたちのすぐそばに、つくしちゃんの姿があったそう。興味津々な様子のつくしちゃんが見つめていたのは、「大人用のご飯」だったといいます。

いいなぁ～！

ケージの真横に居座るつくしちゃんは、「いいなぁ～」と言わんばかりに至近距離から見つめてみたり、顔を寄せて話しかけるように鳴いてみたり。思わず食べるのを止めてつくしちゃんを見る先輩猫さんたちの「ちょっと近いな…」と思っていそうな表情に、ついクスッとしてしまいます。

赤ちゃんらしくコテンと転がってしまう微笑ましい姿も見せつつ、先輩猫さんたちの食事シーンを見続けていたつくしちゃんでしたが、その様子にある変化が。熱心に見ていると思いきや、体が揺れています。投稿主さんがそっと近づいて見てみると…。

まさかの立ったまま…？

つくしちゃんは睡魔に襲われ、今にも寝落ちしてしまいそうになっていたのだとか。「ハッ！」と目を開けても、すぐにまぶたが閉じてウトウト…。眠気に抗おうとしているようですが、立った状態のままユラユラと船を漕いでいたといいます。睡魔と闘うつくしちゃん、たまらなく可愛らしいです！

ついに負けてしまった様子のつくしちゃんですが、少しすると「寝ちゃった！」というように目をぱっちりと開けたそう。突然の睡魔に、まさかの立ち寝をしてしまったつくしちゃんなのでした。

投稿には「つくしちゃん可愛い～癒される～」「立ち寝してる～笑笑」「ゆらゆら揺れているつくしちゃんの可愛さにもうメロメロです♡」「子猫ちゃんて急に眠気来ますもんねー」「大人猫を前にしてウトウトするつくしさん大物」「最後のお目目ぱっちりに笑っちゃいました」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『にゃんだら家。』では、11匹の元保護猫さんたちの日常の様子や、預かり猫さんたちの様子が投稿されています。つくしちゃんの子猫時代からの成長記録なども、観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「にゃんだら家。」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。