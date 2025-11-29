この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【WEAPONS/ウェポンズ】本当に怖い...？深夜2時17分に同じクラスの児童17人が失踪..初見ネタバレ感想」と題した動画を公開した。海外で異例の大ヒットを記録したホラー映画『WEAPONS／ウェポンズ』について、映画好きのサイ氏とつるみん氏がネタバレありで徹底レビュー。本作が単なるホラー映画の枠に収まらない、緻密なメタファーと賛否両論のラストを内包した作品であることを論じている。



本作は、深夜2時17分に同じクラスの児童17人が一斉に失踪するという謎めいた事件を描くホラー作品。つるみん氏は本作を「ただのホラーという枠組みに収まらない」と高く評価。多くのメタファーや緻密な映画的技術が込められている点を指摘した。一方でサイ氏は「前半はめちゃくちゃ好き」としながらも、「後半がそんなに…」と、ホラー映画として求めていた「怖さ」の面で物足りなさを感じたと明かす。



特に前半の構成は両氏とも絶賛。各主要人物の視点から事件を多角的に描き、何が起こったのかを丁寧に追う展開や、「脅かす側」に焦点を当てた新鮮なカメラワークが評価された。つるみん氏は、常に流れる不協和音が不気味さを醸成していたと音響面にも言及した。



また、本作の核心には社会的なテーマが潜んでいるとつるみん氏は分析する。作中に登場する「地下室」は、家庭という安全圏の裏に潜む「見えない闇」、すなわち家庭内での依存や暴力といった児童問題のメタファーではないかと考察。事件後も完全に回復できない子供たちの姿が描かれる点も「リアルだ」と語った。



しかし、物語の核心にいる敵キャラクターの造形については、ホラーとしての怖さを求めていたサイ氏から「怖くはなかった」との意見も。人間と会話が成立してしまうことで恐怖感が薄れ、「もっと支離滅裂な、人間の皮を被った『何か』であってほしかった」と、ホラーファンならではの視点で惜しさをにじませた。



映画は、純粋な恐怖を求めるか、社会的なメッセージや映画的な仕掛けを読み解く楽しみを求めるかによって、評価が大きく分かれる作品であるといえる。本作を鑑賞する上で、一つの重要な視点となるだろう。