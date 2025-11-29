174万回以上再生され25万以上の「いいね」を獲得しているのは、ごはんを催促する子猫たちの姿。子猫ならではの現象に、視聴者からは「可愛すぎて言葉が出ません」「可愛すぎて、心臓が持ちません！」などのコメントが集まっています。

【動画：腹ペコの子猫たち→ごはんの時間が近づくと…反則級にかわいい『大合唱の光景』】

「ごはーん！」「おなかすいたー！」

TikTokアカウント「猫屋」に投稿されたのは、マンチカンの子猫たちがごはんを催促する様子。腹ペコになってしまった5匹の子猫たちが、それぞれ飼い主さんに訴えかけていたようです。

そのなかでも中央にいた3匹の子猫たちは、飼い主さんを見上げて一生懸命に鳴いていたとのこと。目をぎゅっと閉じて顔をくしゃっとさせ、「えーーーーん」「みぇーーーーん」と高い声で鳴いていたといいます。子猫ならではの必死な訴えは、あっという間に大合唱になったそうです。

毛玉ちゃんの大合唱

もちろん鳴き声も目をぎゅっとつぶる表情も可愛かったそうですが、マンチカンならではの可愛さもプラスされていたそうです。マンチカンは手足が短い猫種。3匹とも手足がふわふわの毛にすっぽり隠され、完全に『毛玉ちゃん』状態だったとのこと。

顔だけを動かして「えーーーーん」「みゃーーーーっ」と鳴き続ける姿は、まさに『可愛いの大渋滞』だったとか。動いて可愛い声で鳴く毛玉ちゃんがいたら、最高に癒されそうです。

「ごはんもらえるの？」

中央の3匹が「ごはーん！！」と大合唱しているからか、残りの2匹は「ごはんの時間なの？」「早くちょうだい」とばかりに飼い主さんに向かってトコトコ。あわよくば一番にもらおうとしていたのかもしれません。

どれほど可愛らしく催促されたとしても、基本的には決まった時間にしかごはんはあげられません。このあとすぐにごはんの時間が来たのか、もう少し大合唱が続いたのか、とても気になります！

一生懸命にごはんを催促する子猫たちを見た視聴者からは、「子猫特有の鳴く時に目閉じる感じほんまにかわいすぎてむりいきててよかった」「可愛すぎて逆にAIじゃないと困る」などのコメントも。ずっと見ていたくなるほど可愛い大合唱でした。

TikTokアカウント「猫屋」には、マンチカンだけでなくサイベリアンやミヌエットの親子たちのキュートな姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「猫屋」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。