二世帯住宅＝常に義実家とお付き合い？義姉の来訪で休めないママの悲鳴【ママリ】
義姉が来るたび義実家へ…？義実家への訪問頻度に悩む
敷地内同居や、義実家が近い方で義姉家族が義実家に遊びに来る方はどれくらいの頻度で会ってますか？
上の子が義姉の子ども達と会いたがって、来るってわかると行きたがります。
でも、義姉夫婦は毎回自分らの子ども達(6歳と8歳)置いて2人で数時間出かけてその間、私と義母が私の娘たち(1歳と4歳)と義姉の子ども達を見てないといけなくなります。
義姉は母に上の子だけでも預けて帰ってれば？と言ってくれますが、義母に申し訳なくてできません。
結局私も一緒に見ることになると、私のスマホでアプリゲーム、YouTubeさせてくれ、家からswitch持ってきてくれ、うちは完全分離の二世帯で、家の猫と遊びたいから隣に行かせてくれとか。
私も断る理由が見つからず、無理して貸したり家に入れたり(義母は来ないので4人の子守りを1人)こんな生活でした。
完全分離の二世帯住宅に暮らしているというMさん。しかし義姉が自分の子どもたちを連れて義実家側に来訪することが多く、その子たちが来るとMさんの子どもがいとこに遊びたいと言い出すようです。
義姉は子どもたちを義実家に置くとしばらくの間、出掛けるようで、結局自分の子どもと姪っ子たちのお世話をしているのはMさんという状況が続いているのだとか。
義姉たちは夏休み中は週4とかできてました。
正直断りたいんです。しばらく距離置かないと嫌いになってしまいそうです。
子どもは行きたがってるけど、私の都合で行かせないってダメですか？
旦那は断れば？という日もあれば断ったりすると「上の子、行きたかっただろうね。」とか。
義母に任せて下の子と家に居たら良いじゃん？と言われるけど、私自身、実母に数時間子ども2人を任せることさえもできないんで、義母だと尚更無理なんですよね。
Mさんは完全分離の二世帯住宅に住んでいるため、義実家側の家に行かなければ義姉や姪っ子たちとは会わなくてもいいようですね。
しかし、わが子がいとこたちと遊びたいということや、会わさなければそれはそれで夫から配慮のない言葉を言われるようで、心が重くなっています。
こうしたMさんの悩みに、ママリユーザーはどんな意見を寄せたのでしょうか。
「行かなくていいと思う」などさまざまな意見が集まる
姪っ子たちのお世話に疲れ切っているMさんに、ママリユーザーからは共感や有益な意見などさまざまな声が集まりました。
義実家隣で、義弟家族(夫婦と子1人)が平均月1～2日程度遊びに来ますが、子だけ置いてくことはないですね。
うちは毎度はいかないです💦夕飯誘われても既に準備してたりもするので。その時は食べた後に少し顔出したりすることもあります。
全然都合で断っていいと思いますよ。
うち隣なだけに長男がしょっちゅう行きたがりますが、行ってしまうと私が家の掃除とか諸々できなくなるので今日は行かないよーって普通に言ってます。
たまにあまりにもうるさくて長男だけ行かせますが、長時間相手させるのも申し訳ないので長くても1時間とかですかね。なるはやで行くようにしてます。
「わが家にはわが家の都合がある」ということで、「今日は行かない」を親の都合で決めても良い、と言う意見です。
Mさんと同じような境遇の方なので、Mさんにとっても参考になる意見だったのではないでしょうか。
義姉妹家族とは正月しか会いませんよ☺️笑
義実家も義姉妹宅も近いですけど、、、義両親とは月1会いますけど、（旦那に確認させます）義姉妹一家が義実家に来てたら行きませんし。
むこうは子供同士遊ばせたいみたいだし、義母は会うたびに義姉妹の子供の話をうちの子にしてきて〇〇ちゃんと遊びたいって言わせてますが、、、私が許可しなければ無理なので。
まず、実の娘と嫁とじゃ立場が違いすぎるし、同じようになんてできませんから。こっちが疲れるのわかりきってるのに。そんな無償でよその子供の世話までしたくないし、断っていいと思いますよ☺️行きたかっただろうねとか、そんなんいうなら一度旦那に任せてみては？
「親の意思」で義実家や義兄弟姉妹と会う機会をコントロールすればよいという意見はこちらのユーザーからも届きました。
さらにMさんが夫から「行きたかっただろうね」と言われるのであれば、夫が子どもたちを連れて実家に行けばよいのでは？というアドバイスも。一言を言うなら、言った本人が動くのが一番ですよね。
義実家との同居や、Mさんのように近距離に暮らしている場合、義兄弟姉妹との距離も近くなりがちです。適切な距離感を持って、気持ちが険悪にならないよう過ごせるといいですよね。
高校生で妊娠し、わからないことだらけ…
義母に世間知らずと言われました
どうすればいいんでしょうか...。
旦那（１つ歳上）とは1年くらい付き合ってて高2になってすぐに妊娠発覚して、わたしの親からは反対されて産むならもう関わらないと言われ、旦那の住む市営団地に引っ越してきて旦那、私、娘、義母の4人暮らししてます
義母には、わたしの親から反対されどうすればいいの変わらなかった私を本当の娘のように育ててもらい、私が間違ってる時にはちゃんと叱ってもらい、家の中も楽しく過ごせてて、本当に感謝してます
最近テレビか本かで、"若くして家庭に入ったから世間を知らない"って言葉を聞いて私もそんなこと思われてるのかな、と思ってた矢先、今朝義母に、
旦那の給料日はおつかれさまっていうのが当たり前なのよ。それぞれ家庭での育て方は違うけど、男が働いて当たり前って思っちゃだめよ、そんなんだから世間知らずなのよ、
と言われました。
いつも旦那がお給料を持って帰ってきてくれた時に、1ヶ月おつかれさま😄みたいに言うんですが、昨日バタバタしてて、おつかれさまと言うのが寝る前の旦那と2人の時になったので、義母はその事を言っています...
言い訳じゃないですが、
私は呑気に遊びながら高校生をしてていきなり主婦になり、旦那家は自営の接客業をしていて手伝いで旦那は4.50代の社長さん達の席についたり色々してきてました。
義祖母家での親戚の集まりで動いたりなど、私の母がしてた事をがんばってやっているつもりですが、ほんとにわからない事だらけです。義母の言う通り世間知らずだと思います。
どうすればいいでしょうか。
実母とは今全く関わっていないので頼ることは出来ません
どこで学べばいいのかわかりません。
高校生というとまだまだ遊びたい年ごろだったでしょうし、世の中のことがわからないのも当然ですよね。義母はきっと実母の分までいろいろなことを教えなければと思い厳しく言ってくれたのでしょうが、世間知らずという一言は重く響きすぎてしまったようです。
世の中のことを知るには？さまざまな意見が
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
その中に「周りの人に聞きに行くのがいい」という意見がありました。
就職しても同じですが、自分から「これどうしたらいいですか？」と周りの人に聞きに行った方がいいです。初めのことはわからないのは当たり前。若い分世間を知らないのは当たり前。でも、当たり前だから済ますのではなく、今から少しずつ学んでいけばいいと思います。
旦那さんも同じように若くて頑張っているのだから🙂
自分は何も知らない、わからないと認めたうえで、どんどん聞きに行くというのは大事なことですよね。仕事に限らず、ママ友との関わりでも子どものことでも自分から聞きにいかなければスルーされてしまうことがたくさんあります。聞いていくうちに気付くこともあるでしょうし、次第に経験として積み重なっていくのではないでしょうか。
他にも「義母に教えてもらえばいい」という意見がありました。
義母さんに教えて貰って良いんじゃないですかね😊言われたら、あーそっかー位に聞いて、若いうちはいっぱい言われて、あまり真に受けないに限ります！言われるのは恥ずかしいことじゃないし、言ってることは間違ってないから、ちょっとしたことでも自分からきけば良いと思います🔅
義母が世間知らずだと言ったことに多少なりともショックを受けたかもしれませんが、誰しもわからないことはあるもの。別に恥ずかしいことではないですし、言われた後にどうするのかが大事ですよね。投稿者さんは前向きにどうにかしたいと考えているようですから、その気持ちで義母にぶつかっていけばきっと学べることがあるのではないでしょうか。
大人だから何でも知っているわけではないですし、常識というのは人によって違ったり実は曖昧なものだったりもしますよね。ただ、一般的に言われるようなマナーや礼儀を知っておいて損はないですし、知っておけば自分のためになるのも確か。学びたいという思いがあれば何歳でもいつでも学ぶことはできると思うので、義母にサポートしてもらいながら勉強していってほしいですよね。
つわりの真っ最中、義母の言動が非常識すぎる
ウチの近くまで来るからお邪魔するねと言われ、具合悪いと言ってるのに、気使わなくていいから～と半ば強引に来ることになり、何時に行くとの連絡もなく、夕方16時過ぎに義両親、義祖父、義姉、姪がいきなり来ました。
非常識すぎて言葉も出ません。
投稿者さんがつわりでつらい時期なことを知っていて、突然大勢で自宅を訪問してきた義実家一行。
「気を使わなくていいから」と言うのなら、突然来るのは避けてほしいというのが本音ですね。
義姉は体調を気遣ってくれたけれど
私は具合が悪いので座って何も出来ずにいたら、義姉が体調を気にしてくれ、大丈夫？と聞いてくれました。
すると、すかさず義母が、『◯◯(旦那)が色々やってくれてるし大丈夫でしょ。』と一言。
旦那が色々やってくれるのなんて、土日の気が向いた時のみ。平日は朝から晩まで私1人でつわりと戦いながら、上の子のお世話をしつつ、家事をこなしています。
（中略）
自分はつわりがなかったようで、つわりの辛さがわからないのかもしれませんが、義母は看護師です。
また、人として具合悪い人への最低限の接し方はわかると思うのですが。。。
妊娠中の体調は個人差が激しく、つわりのつらさも経験していない人には想像しにくいかもしれません。
しかし、投稿者さんの体調不良を気にせずに自宅を訪問してきたり、本人がつらいと言っているのに「大丈夫」と意見を押し付けたりする義母の言動には驚かされます。
この投稿には、子どもとの関係を重視して「何も言わないを徹底」という声や、「嫌なことは何度でもハッキリ伝える」という声がありました。
自分本位ではなく、相手のことを考えて行動したいと思わせるエピソードでした。
