「冬の相棒に決まり！」【しまむら】40・50代こそ取り入れたい♡「大本命アイテム」

「そろそろ冬本番……何を着る？」と悩む時期に頼れる、まさに “冬の相棒” になりそうなアイテムが【しまむら】から続々と登場しています。 着心地やデザイン、防寒性など、こだわりを感じられる大人世代にも取り入れやすいラインナップです。今季の主力のアウターやスカート選びの参考に、ぜひチェックしてみては。

立体感と可愛げを両立したキルティングボア

【しまむら】「omi＊フードボアキルトB」\3,289（税込）

大人のカジュアルコーデを得意とする@__saxxyaxxさんが「冬の相棒決まりました」と絶賛するのが、こちらのキルティングアウター。チャックを閉めるとボア部分がフードとして活躍するデザインで、後ろ姿まで抜かりなく、冬のおしゃれに寄り添ってくれそうです。ドローコードでシルエットに変化をつけられるから、気分やコーデに合わせた着こなしが期待できるかも。

ふんわり品よく映えるシャギースカート

【しまむら】「omi＊シャギーナローSK」\1,639（税込）

やわらかな素材感とさりげないラメ感が目を引くシャギースカートは、大人のための上品カジュアルにぴったり。すっきりとしたＩラインと、ヒップまわりに沿いすぎない絶妙なシルエットで、体型をやさしくカバー。落ち着いた印象ながら、ほんのり光をまとう華やかさも。ポケット付きで実用性もあり、普段使いからお出かけまで幅広く楽しめそうな一枚です。

上品グレーが冬コーデになじむ起毛スカート

【しまむら】「キモウナロースカート」\1,089（税込）

冬らしい起毛素材とやわらかなグレーが魅力のナロースカート。マキシ丈のすっきりとしたシルエットで、重ためのニットやボリューム感のあるトップスとも好相性。ウエストの後ろがゴム仕様になっているから、締め付け感なく着られそうなのもうれしいポイントです。気温が下がるこれからの季節、デイリーに頼りたくなる一枚になりそう。

ゆったりシルエットが今っぽい大人の黒カーデ

【しまむら】「ATP5GマキシVCD」\2,739（税込）

ゆったりとしたシルエットが魅力のマキシカーディガンは、あえて大きめサイズを選んでラフに羽織るのも良さそう。落ち着いたカラーとマキシ丈の縦ラインが、スタイル全体をすっきりと見せてくれるかも。白のシャツワンピと合わせたモノトーンコーデは、カーディガンの存在感がぐっと引き立ちます。寒さ対策はもちろん、スタイリングの主役としても、この冬大活躍してくれそうな一着です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__saxxyaxx様、@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki