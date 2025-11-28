スマホ料金、無駄に払っていませんか？ シンプルな料金プランが魅力の「y.u mobile」ってどんな格安SIM？

y.u mobileのプランはシンプル？

煩雑なオプション選びや複雑なプランに「どのプランにすればいいか分からない……」と悩む方も多いのではないでしょうか。しかしy.u mobileなら、一目で料金と機能、容量が理解できます。

たとえば「シングル」は月額1,070円（税込）で、音声 データSIMあり・容量は5GB。無駄なオプションが省かれており、基本的なスマホ利用には困らないプランとなっています。またU-NEXT（※）付きのプランがあるのもy.u mobileならでは。

※U-NEXTは映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービス。

現在のプランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 料金 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※音声のみデータなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。

このようにシンプルなプラン設計はスマホが苦手な方や格安SIM初心者の方にもおすすめといえます。

エンタメ好きの方にはU-NEXT付きプランもおすすめです。

すでにU-NEXTを利用している方の場合、y.u mobileにすると圧倒的にお得になります。通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXTつきプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。

さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。



当面の間、「ギガ倍増特典」というお得な施策が実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。

基本的な利用のみであれば「シングル」プランを、エンタメも楽しむならU-NEXT付きプランがおすすめです。



他の格安SIMだと“無駄”になるものが、y.u mobileなら繰り越せる!?

スマホプランによくありがちなのが、「今月使い切れなかったギガが、翌月に消えてしまう」という問題です。

しかしy.u mobileなら、「ギガの永久繰り越し」で100GBまで無期限に繰り越せます。大手キャリアやほとんどの格安SIMでは当月使い切れなかったギガは当月末または翌月末に消滅してしまうため、これはとてもお得な仕組みといえます。

もし旅行などギガを多く使う予定があるなら、その月に備えてギガを貯めておくことができます。ギガの追加チャージを避けることができると考えると、結果的に“節約”につながります。



もしギガが足りなくなっても、格安チャージできる

y.u mobileでは、1GBあたり330円でチャージ可能。10GBまとめてチャージすれば、1GBあたり120円と、とってもリーズナブルです。

もちろんチャージしたギガも繰り越せるので、取りあえず多めに買っておいても無駄にはなることはありません。使い切れなかったときも、使いすぎたときも損をしない仕組みが整っているのは、y.u mobileの大きなメリットです。



他にもお得！ y.u mobileは修理費用保険付き

y.u mobileの音声通話SIMをご利用のすべての方に、ユーザー負担0円の「修理費用保険」がつきます。破損、水没、故障、全損に対応しており、年間最大3万円までの修理費用を補償。

うっかり落として画面を割ったり、飲み物をこぼして故障したりといった不測のトラブルにも備えられるので安心です。契約中であれば自動的に保険が適用されるため、スマホを長く大切に使いたい方にもおすすめです。



不安・疑問を直接聞ける「安心でんわ相談」

スマホの見直しと聞くと、「面倒くさそう」「よくわからない」というイメージを持つ方もいるかもしれません。しかしy.u mobileなら、申し込みに関する不安や疑問を「安心でんわ相談」でオペレーターの方に直接聞くことができます。

理念は、営業は行わず中立的な立場でアドバイスをすること。y.u mobileの相談はもちろんのこと、他の格安SIMについての相談にも乗ってもらえます。契約前でも相談することができますので、不安や疑問がある方はぜひ利用してみるとよいでしょう。



シンプルなy.u mobileで、スマホのストレス減らしませんか？

毎月のスマホ料金が高すぎたり、プラン内容が複雑だったりすると、知らず知らずのうちにストレスがたまってしまうものです。

しかしy.u mobileなら、シンプルで分かりやすく、ギガは無駄なく使いきれる仕組みが整っています。余ったギガは繰り越せて、足りなくなったら格安で追加も可能。無理なく、ムダなく、自分らしいスマホの使い方ができるという魅力があります。

スマホ代を見直したいけど、難しそうで後回しにしている……。そんな方はぜひ一度y.u mobileのプランをチェックしてみてください。

なお、y.u mobileは、ヤマダデンキでのお申し込みが圧倒的にお得です。すべての店舗で取り扱っているわけではないため、事前に以下のリンクから確認しておくとよいでしょう。

取扱店舗一覧はこちら

オンラインで完結したい方はサービスサイトからも申し込みが可能です。

現在実施中のキャンペーンはこちら



出典

y.u mobile公式サイト

U-NEXT よくある質問

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー