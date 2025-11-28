「400-SP120」

サンワサプライは、木製キャビネットを採用したバッテリー内蔵のスリムサウンドバー「400-SP120」を、11月27日に発売した。直販価格は5,980円。

背面には、パッシブラジエーターも備える

バッテリーを内蔵することで、スリムながら最大20Wの高出力を実現したサウンドバー。31×97mm径の密閉型フルレンジスピーカー×2基とパッシブラジエーター×2基を搭載している。

外形寸法は約40×9.35×4.6cm(幅×奥行き×高さ)。「4インチモニターから40インチテレビまで相性抜群のサイズ感」だといい、画面下に収まり、視界を遮らないとのこと。重さは約1kg。

バッテリー内蔵で持ち運びも可能

内蔵バッテリーで最大約6時間の連続再生が可能。USB Type-C経由で充電でき、給電しながら使える2ウェイ仕様となっている。

入力は3.5mmステレオミニ端子のほか、Bluetooth 5.0に対応。microSDカードスロットとUSBポートを備え、microSDカード/USBメモリに保存した音楽も再生できる。BluetoothコーデックはSBCをサポート。

本体には高感度マイクを搭載し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用可能。本体上部にモード切替ボタン、前面にボリュームノブを備える。

3.5mmステレオミニケーブル(約1.5m)や給電用USBケーブル(約1.5m)が付属する