40・50代こそ似合う「チェック柄アイテム」→【大人のしまむら】にあった！

チェック柄に興味はあるけどカジュアル過ぎて苦手……そんな大人世代は【しまむら】に行ってみて。しまむらの大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】では、大人世代に似合いそうなチェック柄アイテムがラインナップしています。ブラックやブラウンなどの落ち着いた色味を選ぶことで上品な印象になり、大人もトライしやすそう。今回は、そんなしまむらのチェック柄アイテムをご紹介します。

大人の遊び心が光るチェック柄のパンツ

【しまむら】「パンツ」\2,420（税込）

黒地に白のチェック柄が軽やかな印象のパンツ。大き目のチェック柄がアクセントになり、大人の遊び心を演出したいときにぴったりです。一点投入で主役になりそうな存在感がありながら、モノトーンで大人な雰囲気なのが魅力。ゆったりシルエットで足のラインを拾いにくいのも嬉しいポイント。シンプルなトップスを合わせてシックに着こなして。

大人のデイリーコーデ

主役級パンツには、無地のシンプルなトップスを合わせるとバランスよく仕上がります。優しい色合いのカーディガンをプルオーバー風に着て、さりげなく気崩すのが大人流かも。ニュアンス感のあるカーキ色のジャケットを合わせて、抜け感を演出。ちょっぴりガーリーな雰囲気のパンツの甘さを抑え、大人っぽくまとまります。

ブラウンチェック柄のクラシカルワンピ

【しまむら】「バンドカラーチェックワンピース」\2,420（税込）

ほどよくきちんと感を醸し出すバンドカラーのワンピース。首回りがスッキリと見え、品よく洗練された印象に。ブラウン地に白の線の細いチェック柄が上品で、大人世代もトライしやすそうです。身ごろ部分はゆったりとしたAラインになっており、体型カバーにも一役買ってくれそう。チェック柄を敬遠していた人も気負わず着こなしやすいはず。

大人可愛いレイヤードコーデ

こちらのワンピースはレイヤードスタイルにも馴染みやすいのが魅力です。同系色の無地のライトアウターを重ねることで、ワンピースの柄の見える面積が減り、落ち着いた雰囲気に。ふわふわの白いカーディガンをチラッと覗かせて季節ムードを盛り上げるのが、おしゃれ上級者流。ローファーを合わせて、大人可愛いクラシカルコーデの完成です。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.H