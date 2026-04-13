今、箸やスプーンなどを使わずに、「手で食べる」飲食店が増えているようです。なぜ、あえて「手づかみスタイル」にしているのでしょうか。【写真を見る】手づかみ必須！チーズまみれのハンバーガー手づかみで豪快に！増加する“手で食べる”飲食店東京・港区にあるレストラン「dam pub」。賑わう店内では、手袋を着けて豪快に食べるお客さんの姿が。どんな料理なのでしょうか?提供されたのは、名物の大きなフライドチキン