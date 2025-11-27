Snow Manの佐久間大介が11月27日に自身のXを更新。同日誕生日を迎えた阿部亮平を祝福する投稿を行い、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。

【画像】佐久間大介＆阿部亮平“初出し”ショット／阿部亮平の過去表紙まとめ

■赤衣装の“あべさく”2ショットにファン歓喜

投稿では「本日11月27日は！！！！！！うちの #阿部亮平 の誕生日！！！！！」と熱くコメント。「阿部ちゃん！誕生日おめでとーーー！！」と、阿部のメンバーカラー“緑”の本の絵文字を連ね全力でお祝いした。

添えられた写真は、赤い華やかなライブ衣装をまとった佐久間と阿部が寄り添うように写る自撮りショット。阿部はピースを決めてにこやかな表情を見せており、バックステージでの貴重なオフショットとなっている。

SNSでは「あべちゃんおめでとう」「あべさく尊い」「黒髪さっくんかわいい」「最高のふたりありがとう」「ビジュ最高」「王子様みたいな衣装で好き」「赤衣装のビジュ良すぎる」と、祝福と絶賛の声が相次いでいる。

■深澤辰哉「あべちゃん！おめでとう」

Snow Manの公式Instagramのストーリーズでは、阿部のInstagramアイコンに「Happy Birthday（元画像は大小の文字混在）」の装飾を添えてお祝い。深澤辰哉もこの投稿を引用し、「あべちゃん！おめでとう」とメッセージを送っている。

深澤辰哉のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_tatsuya.fukazawa_official/

■阿部亮平の“過去カバー”も一挙公開！

さらにFujisan.co.jpやHMV&BOOKSの公式SNSでは、阿部がこれまでに飾ってきた『non-no』『anan』『NYLON』『steady.』など多彩な雑誌カバーを一挙に公開。

上品なスーツ姿から柔らかなカジュアルスタイル、シャツをはだけた色気ショットまで、阿部の幅広い魅力を堪能できるラインナップとなっており、ファンからは「全部好き」「表紙まとめありがたい」といった声が集まっている。

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/