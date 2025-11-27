２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５８．６５ドル（＋０．７０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２０２．３ドル（＋２５．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５２９１．６セント（＋１９５．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２９．００セント（＋１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３１．７５セント（＋８．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１３１．５０セント（＋６．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９７．８５（＋３．４６）
出所：MINKABU PRESS
