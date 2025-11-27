100均で買えるコレすんごいハイレベル！見つけたら即カゴIN推奨♡機械仕掛けの便利グッズ

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でとっても可愛いタイマーを発見しました！お洒落な雑貨屋さんに置いてありそうなレベルで、これがダイソーで買えるなんてスゴイ時代になりました。デザイン性はもちろん、電池不要で直感的に操作できるので使い心地も◎見かけたら即買い推奨の便利グッズですよ♪

商品情報

商品名：アナログキッチンタイマー（コーヒー牛乳）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480744896

これダイソーで買えるの！？可愛すぎる機械仕掛けのアイテムが便利なんです♡

ダイソーをパトロールしていると、キッチングッズ売り場でスゴイものを発見しました！

今回ご紹介するのは、その名も『アナログキッチンタイマー（コーヒー牛乳）』。お値段は￥550（税込）。コーヒー牛乳のビン風のデザインが可愛すぎて、見かけた瞬間即購入しちゃいました♡

電池不要なので、開封後すぐに使用できるのがGOOD。使い方はまず、ポインタを「0」に戻します。

次にメモリを「55」まで時計回りに回します。

続いて反時計回りにセットしたい時間までメモリを合わせます。直感的に操作できるのが嬉しいです。

料理や勉強のお供に♪ダイソーの『アナログキッチンタイマー（コーヒー牛乳）』

タイマーが動作している間はカチコチと音がします。アラーム音はジリリリっと鳴り、数秒で自然に止まります。アラーム音は大き目で、例えばキッチンでタイマーをセットして、別の部屋に移動してもすぐに気が付けるレベルです。

タイマーは最大で60分計ることができ、最大誤差は＋−3分です。大体の目安に使えるので、料理や仕事、勉強での時間管理にもってこいです。

今回はダイソーの『アナログキッチンタイマー（コーヒー牛乳）』をご紹介しました。

サラッとしたマットな質感も良く、触り心地もスベスベで気持ちいいです。ニュアンスカラーもお洒落で、ユニークなデザインなのでインテリアのワンポイントにもなります。

可愛くて使いやすい便利グッズなので、人気が出るのも時間の問題かも…！見かけたら即カゴIN推奨です。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね♡

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。