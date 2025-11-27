プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日に都内で開催された。

≪中野は虎戦士“再集結”を思い描く≫2年ぶり2度目で、二塁手としては初のベストナインを獲得した阪神・中野は、来季のNPBアワーズでの虎戦士“再集結”を思い描いた。「今年にかける思いは凄く強かった。受賞できたのは凄くうれしい」と笑顔を見せた上で、「そういう（来年も阪神勢がジャックする）ふうになれば、連覇も見えてくると思うので、1人でも多くタイガースの選手が来られるように」と気合を入れ直した。

≪大山「1人では来られない」と感謝≫2年ぶり2度目のベストナインに輝いた阪神・大山は「うれしいです」と表情を緩めた。「ここは1人では、なかなか来られない場所。たくさんの人の支えやサポートがあったからこそ。たくさんの方に感謝しないといけない」とこうべを垂れ、「今年してもらったことを来年勝つことで恩返しできれば。続けてこういう場に来られるようにすることが一つの目標」ときっぱり。MVP佐藤輝の「大山さんにありがとうと言いたい」という会見での発言にも笑顔だった。

≪坂本は受賞ラッシュに十充実感≫阪神・坂本は心地よい疲れを感じながら晴れの舞台に立った。ベストナインに選出されて喜びをかみしめた扇の要は、前日25日は都内で最優秀バッテリー賞の表彰を受けた後、帰阪して夜には大阪市内での優勝祝賀会に参加。そして一夜明けたこの日は、再び上京してNPBアワーズに出席となった。「たくさん賞をいただけて。いろんな人の支え、投手陣みんなが頑張ってくれて、ちょっと僕が評価していただいて、こういう形になっている」。大忙しの2日間に、充実感を漂わせた。