40本塁打＆102打点の2冠

「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」が26日、東京都内で開催され、阪神・佐藤輝明内野手がセ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を受賞した。球団からは2023年の村上頌樹投手以来、野手としては2005年の金本知憲氏以来20年ぶり、生え抜きの野手では初の快挙となった。晴れの舞台でファンの視線が集中したのは“口元”だった。

佐藤輝は5年目の今季に覚醒。1985年の掛布雅之氏以来となる、生え抜き選手では39年ぶりの40本塁打を放った。102打点も合わせての2冠。「40本塁打＆100打点」は1949年の藤村富美男（46本塁打、142打点）、1985年の掛布（40本塁打、108打点）に次ぐ3人目の快挙だった。投票数277のうち1位票を「244」集めた。

タキシード姿＆蝶ネクタイで登壇した佐藤輝はMVPの他に、タイトルでの表彰、ベストナインとこの日は何度も登場した。そのたびに話題を呼んだのが、口元の髭だった。

レギュラーシーズンでは髭を剃っていたが、先日の優勝パレードやファン感謝イベントでは髭をたくわえる姿が話題に。「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」ではさらに綺麗な髭になっており、「髭がイケてる」「髭がすごいことに」「クロちゃんみたい」「髭どうした？笑」「だいぶ雰囲気変わるね」などとファンも様々な反応を寄せていた。（Full-Count編集部）