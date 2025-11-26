朝日奈央の涙のワケは？…“女性だけのバーベキュー”で波乱の展開

11月23日（日）の『有吉クイズ』では、初の女性タレントだけでの実施となった恒例企画「メモドライブ」の完結編が放送された。

バーベキューが終わりを迎える頃、朝日奈央が突然涙を流す場面があり…。

【映像】朝日奈央が涙した、女性だけのバーベキューの一部始終

参加者は、あの、 大家志津香、ヒコロヒー、福田麻貴（3時のヒロイン）、森香澄に、別の仕事を終えてから途中参加した朝日奈央を加えた6人。

ドライブは食材の買い出しを終えたあと、朝日も合流して目的地であるバーベキュー会場に到着。ドライブ序盤では腹の探り合いのような停滞ムードが漂っていたが、朝日合流後は雰囲気も明るくなり、バーベキューも和気あいあいと始まった。

それぞれが買い出しした食材のチョイスで盛り上がるなどしつつ、役割分担して楽しそうに調理する6人。

調味料をかけすぎるなどのミスにも森は「こういうのも楽しい」とメモし、ヒコロヒーは「メモ忘れてたくらい必死でBBQと向き合った。みんなも楽しくやってくれてそうで嬉しい」と書き込むなど、和やかに食事は進む。

そんなムードが一転する大アクシデントが発生し、暴走する福田をヒコロヒーが一喝する一幕もあったものの、バーベキューはスイーツタイムへ。

するとここで、それまでの盛り上がりが嘘のように沈黙が訪れる瞬間があった。これに森は「もう怖いこの会」と書き込み。一方、あのは「もうそろそろ終わると思うと心が軽くなってきた」とメモしていた。

すると朝日が「はぁ〜なんか…しゃべりたいな」と声を出す。これに笑いが起こり場の空気も変わるが、朝日は笑いながらなぜか涙を流した。

スタジオではVTRを見ながら朝日が「気がついたら、初めての涙が出てた」と振り返ると、有吉弘行も「これ泣いてたのね」と爆笑していた。