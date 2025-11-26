Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

家電・ガジェットの他、日用品もセール価格に。P&Gが販売する大容量100個入りの「アリエール ジェルボール」が20％オフの2,949円（税込）で販売されています。

アリエール 洗濯洗剤 ジェルボール プロ 部屋干し＆スポーツ 部屋干しでもさわやかな香り 詰め替え 100個 [大容量] アリエール \2,949 （2025/11/26 10:36時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

「アリエール ジェルボール」は、洗濯槽に1粒いれるだけで、酸素系漂白剤に30分つけ置きした場合と同じ洗浄・消臭力を実現する「漂白剤つけ置きパワー」が特徴。また、タテ型・ドラム式・自動投入式とあらゆるタイプの洗濯機に対応しており、洗うたびに洗濯槽のカビ予防もしてくれるとか。

セール対象の大容量パックは1個あたり約29円で、まとめ買いにぴったりです。

